Протоиерея Владимира Головина из Болгара (Татарстан), который советовал женщинам смотреть порнофильмы, на три месяца отстранили от служения из-за "продолжения деятельности, вносящей соблазн в жизнь церкви", сообщается на сайте Чистопольской епархии.

До 3 декабря священнику запрещено носить рясу, наперстный крест и совершать обряды. По окончании срока вопрос о дальнейшем служении Головина рассмотрит епархиальное управление.

"В случае упорной нераскаянности" протоиерей будет лишен сана.

Как пишет "ZNAK", на своем YouTube-канале Головин на вопрос прихожанки, что делать, если муж смотрит порнографию, посоветовал: "Такой жене нужно посмотреть эти фото и видео и подумать: "Что там мужа привлекает? Чего во мне нет? Чего он там ищет?"

Как отмечают в РПЦ, священник также публично консультировал женщин в выборе фасона нижнего белья.

В конце августа, как передавал "Интерфакс", Чистопольская епархия признала, что деятельность Владимира Головина "не соответствует Священному Преданию", и осудила так называемую практику — "молитву по соглашению с Болгаром", которую платно протоиерей проводил в местном Авраамиевском храме, а за дополнительное денежное вознаграждение обещал "усиление молитвы" за молитву в неназванных храмах и монастырях.

Также в РПЦ сообщили, что священник занимался неканоническим "духовным лечением", возлагая на людей руки. В епархии это назвали "актом самочиния".