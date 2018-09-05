Минобороны показало, как будет выглядеть главный храм Вооруженных сил

Министерство обороны России показало, как будет выглядеть главный храм Вооруженных сил России, который планируют возвести к 2020 году в парке "Патриот" в Московской области к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Изображения будущего храма опубликованы на специальном сайте.

В описании говорится, что главный храм ВС спроектирован в монументальном русско-византийском стиле, он будет пятикупольный и крестообразный. Основание храма изготовят из "владимирского известняка с резьбой". Из него, как отмечается, традиционно строили храмы в Российской империи и Древней Руси.

"Вырастая из долговечного фундамента традиции, храм устремляется в будущее с помощью инновационных архитектурных решений. Среди них наиболее эффектное — это масштабное витражное остекление купола и сводов, одновременно монументальное и при этом возносящее главный купол в небо", — говорится на сайте.

При строительстве храма будут "широко использоваться бронзовые элементы, чей приглушенный зеленый цвет перекликается с цветами, использующимися в российской армии". Согласно проекту, при облицовке храма будут использоваться стеклянные панели и натуральный камень.

Вместимость главного храма ВС России составит порядка 6000 человек. Религиозное сооружение будет представлять из себя храмовый комплекс, куда войдут классы для работы с военным духовенством, методический центр, лекторий, конференц-зал и вспомогательные помещения храма.

На сайте указано, что на 1 августа на строительство храма пожертвовали более 3,5 млн рублей. Под этой записью приведен перечень 35 жертвователей. Однако если сложить суммы, которые эти люди перечислили для строительства храма, получится 928,1 тыс. рублей. Кроме того, весьма странным выглядит и то, что 27 благотворителей внесли одну и ту же сумму пожертвования — 12254 рубля.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что военным следует принять "деятельное и активное участие" в сборе средств, чтобы храм поистине стал народным.