Капитализация Amazon впервые превысила $1 трлн

Капитализация Amazon.com Inc. в ходе торгов во вторник ненадолго превысила $1 трлн впервые в истории интернет-ритейлера. Курс акций Amazon поднимался на 1,9%, до $2050,5, но затем замедлил рост до 1,1%.

До 4 сентября единственной современной компанией в США, которая стоит больше $1 трлн, была Apple — эта высота покорилась ей 2 августа. Сейчас ее капитализация составляет почти $1,1 трлн.

К отметке в $1 трлн постепенно приближаются и другие технологические компании США — Alphabet (холдинговая компания Google) и Microsoft.

Основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос является самым богатым человеком в мире, его состояние, по оценкам Forbes, превышает $167 млрд.

Безосу осталось покорить еще один рекорд — по соотношению личного состояния и ВВП США. Отмечается, что богатство Джона Рокфеллера, первого долларового миллиардера в мире, в начале ХХ века составляло около 2% американского ВВП. Для того, чтобы сравняться с ним, главе Amazon нужно было бы иметь на счету порядка $350 млрд.

Безос создал Amazon в июле 1994 года и первое время вел бизнес из гаража, первоначально на сайте компании продавались только книги. Сейчас Amazon — диверсифицированная глобальная корпорация с годовой выручкой более $200 млрд и штатом около 575 тысяч человек.