Министерства финансов и культуры РФ рассматривают предложение о том, чтобы наделить все российские регионы правом взимать так называемый туристический сбор. Речь идет об аналоге курортного сбора, составляющего 1-2% от цены проживания, пишет РБК со ссылкой на представителей вышеназванных ведомств.
Ранее сообщалось, что в 2019 году в Петербурге могут ввести свой туристический сбор. Таким образом местные чиновники рассчитывают восполнить потери из-за отмены налога на движимое имущество, которая обойдется городскому бюджету в 18 миллиардов рублей.
По данным СМИ, именно Северная столица может стать пилотным регионом, в котором будет опробована идея ввести туристический сбор.
При этом с соответствующей инициативой в Минкультуры обращались уже несколько субъектов Федерации с историческими поселениями.
В настоящее время курортный сбор взимается с туристов в четырех регионах страны — Крым, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.
Комментарии
Это называется - жадность
что, совсем уже не знаете, чем карманы набить?
Да уж просто ввести налог что мы дышим и дышим этим воздухом!!
Азы экономики: увеличение налогов и сборов это замедление экономики. Перегрева как бы в данной сфере не наблюдается.
вот вам и народное достояние....., сидите дома и готовьтесь стать крепостными
Что-то не понятно с кого будут взимать деньги. Со всех что-ли за то, что просто живем?
В начале прошлого века была очень популярна народная забава такая как метание гранаты в чиновников. И сильно никто метателей не осуждал (не система, а народ), боюсь к этому все вернётся.