Лавров заявил о риске военной конфронтации между США и Россией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале заявил, что конфронтация и напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном нарастают, более того, повышается риск военного конфликта двух стран, пишет "Российская газета".

"Если брать накал политических страстей, риторики, которые выходят за рамки того, что считалось дипломатическими приличиями совсем недавно, то да, конфронтация и напряженность нарастают", — сказал Лавров.

Он отметил, что Москва принимает меры в ответ на "русофобскую риторику" представителей Вашингтона.

"Мы реагируем уже, реагируем точечно. Прежде всего в отношении персонажей, которые занимаются русофобской риторикой и русофобскими действиями", — сказал он, добавив, что более жесткая реакция все-таки не является единственным методом.

"Андрей Громыко, великий советский министр иностранных дел, как-то сказал, что десять лет переговоров лучше одного дня войны. И он был прав, я, по крайней мере, так считаю", — подчеркнул Лавров.

Он признал, что между странами возникает даже риск военной конфронтации, который растет, в частности, из-за политики США в отношении украинской проблемы, в поддержке киевского режима милитаристскими методами, в передаче Киеву вооружения, в том числе "не только легкого стрелкового", в отправке на Украину военных инструкторов.

"Напомню, что и в Южной Осетии по ту сторону соприкосновения — на собственно грузинской территории — работали американские инструкторы. Такие пошаговые действия, конечно, увеличивают риск в том числе и военной конфронтации, что будет абсолютно неприемлемо для Российской Федерации, и об этом американские партнеры многократно были предупреждены", — констатировал Лавров.