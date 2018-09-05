Стипендии президента РФ, которые выплачиваются спортсменам, тренерам и другим участникам сборных России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, а также чемпионам этих соревнований, предложено увеличить с 32 до 52 тысяч рублей.

Соответствующие изменения в указ президента подготовило Министерство спорта. Документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Поводом к такому предложению послужила инфляция, сообщается в пояснительной записке. При этом Минспорт сослался на статистические данные Росстата.

Датой окончания общественного обсуждения проекта значится 18 сентября.