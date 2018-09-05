Стипендии президента РФ, которые выплачиваются спортсменам, тренерам и другим участникам сборных России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, а также чемпионам этих соревнований, предложено увеличить с 32 до 52 тысяч рублей.
Соответствующие изменения в указ президента подготовило Министерство спорта. Документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.
Поводом к такому предложению послужила инфляция, сообщается в пояснительной записке. При этом Минспорт сослался на статистические данные Росстата.
Датой окончания общественного обсуждения проекта значится 18 сентября.
Комментарии
также чемпионам этих соревнований, предложено увеличить с 32 до 52 тысяч рублей.
Правда? А может этих лентяев на поля, кукурузу сажать?
а можно пенсию и з/п поднять на столько же обычным людям?
согласна с предыдущим оратором...
Ну а нам то,нам ? Простым пенсионерам на 7%? это мне ,например на 700 рублей?Ну что это,? Обидно ведь!
Поводом к такому предложению послужила инфляция, сообщается в пояснительной записке. При этом Минспорт сослался на статистические данные Росстата.
это что-же получается, что с точки зрения росстата в версии для министерства спорта уровень инфляции в рф составляет (52-32)/32*100=62.5%
а в версии для населения уровень инфляции ~2.52%
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