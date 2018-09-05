Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что говорить о введении лицензий для видеоблогеров неактуально, сообщает "РИА Новости".

Ввести лицензии для видеоблогеров в качестве меры по борьбе с недостоверной информацией предложил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Однако, по мнению Левина, любая законодательная инициатива должна быть подкреплена возможностью практической реализации, только в этом случае закон может быть актуальным и реализуемым.

Левин отметил, что сегодня работают десятки платформ для видеоблогинга, на которых миллионы авторов осуществляют свои трансляции на русском языке по всему миру. Эта область медиапространства постоянно развивается, и говорить о введении лицензирования данной деятельности неактуально, подчеркнул он.

По его мнению, гораздо важнее разработать меры, противодействующие распространению фейковых новостей. Частью этой работы является принятый в первом чтении законопроект, который будет регулировать деятельность социальных сетей.