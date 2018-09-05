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Детям раздали дневники с гербом России, на котором орел держит серп и молот

, ИА "Амител"
А в Оренбурге детям выдали дневники с жизненным напутствием экс-мэра, которого ранее сняли из-за обвинений в коррупции

Российские школьники перед 1 сентября получают подарки от властей — дневники, тетради и канцелярию, которые порой сделаны с ошибками. Портал 66.ru сообщил о трех таких нелепых случаях, произошедших в 2018 году.

В Сургуте перед 1 сентября первоклассникам вручили дневники, в которых объяснялись государственные символы. В частности, герб Российской Федерации, изображение которого удивило родителей и учителей. Вместо скипетра и державы двуглавый орел держал в лапах серп и молот.

В мэрии Сургута заявили, что ответственность за ошибку в подарках лежит на типографии в Ульяновске, где были напечатаны дневники. Сейчас чиновники планируют отобрать подарки у шести тысяч школьников и заменить их на другие. Принадлежности выдают в рамках проекта "Дневник сургутского первоклассника". Его запустили в 2012 году. Дневник содержит краеведческую информацию, выдержки из биографии людей, внесших значимый вклад в развитие города, сведения об основных достопримечательностях, памятниках и стратегических объектах инфраструктуры Сургута. За шесть лет существования проекта обладателями дневника стали более 30 тыс. первоклассников.

В Оренбурге новый учебный год также начался со скандала. Там первоклассникам выдали дневники с портретом и напутствием экс-мэра города Евгения Арапова, который лишился должности за две недели до Дня знаний из-за обвинений в коррупции.

Дневники с портретом Арапова напечатали за несколько месяцев до раздачи. Объем тиража — 10,2 тысячи экземпляров, которые распределили по школам города. Сейчас не знают, что делать. Уголовное дело против экс-мэра возбудил Следственный комитет: чиновника и его заместителя обвиняют в получении 600 тысяч рублей от строительной компании "за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости".

В Пензенской области педагогам придется проводить со школьниками специальное занятие, которое посвящено разбору ошибок в дневниках. Речь идет об "опечатках" в телефонах экстренных служб: составители дневника предлагают звонить в полицию по 01, скорую вызывать по 02, пожарных — по 03.

Переиздавать дневники слишком дорого, поэтому в Пензе решили исправить ситуацию другим способом. Учителям уже рекомендовано в начале сентября провести занятие, знакомящее с дневником. На этом занятии педагогам посоветовали использовать широко применяемый на практике педагогический прием "Лови ошибку!".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.09.2018 09:45
- гость -

дизайнер-тролль ))

0  0
5.09.2018 10:20
- гость -

Опять глумление над Советскими символами. Ну ничего, за все придется отвечать.

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