4 сентября в Барнауле торжественно открыли обновленную городскую Доску почета. Это ежегодная традиция в преддверии Дня города. В 2018 году на Доске почета разместили портреты 33 выдающихся жителей города и 16 творческих и производственных коллективов.

Как подчеркивают в администрации Барнаула, "здесь размещены портреты лучших из лучших в своих профессиях — как отдельных людей, так и коллективов, добившихся высоких результатов в работе, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Барнаула".

Перед церемонией открытия участников мероприятия поздравил глава города Сергей Дугин: "Любовь к Барнаулу объединяет всех, чьи портреты размещены на городской Доске почета. От имени барнаульцев искренне благодарю вас за высокий профессионализм, неравнодушие, активную жизненную позицию. Каждый из вас своей добросовестной работой вписывает новые страницы в трудовую летопись нашего города".

В числе тех, чей вклад в жизнь города отметили на Доске почета, — главный врач Детской городской поликлиники № 3 Раиса Леер. Она подчеркнула, что такого успеха удалось достичь благодаря работе всего коллектива: "Очень приятно, что работа нашего медицинского учреждения получила положительную оценку. Постараемся ее оправдать".

Напомним, Доска почёта была установлена около здания городской администрации в 2006 году. Ее обновляют каждый год. На ней размещены портреты жителей Барнаула, которые внесли особый вклад в жизнь города.