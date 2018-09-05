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Лавров заявил, что США манипулируют долларом

, ИА "Амител"
"Долларом манипулирует Вашингтон, как он хочет", - подчеркнул Лавров

Фото: 24segodnya.ru

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что США "манипулируют долларом, как хотят", сообщает RT.

По его словам, многие страны на протяжении десятилетий надеялись, что США будут "свято выполнять" свои обязанности эмитента главной резервной валюты мира — доллара.

"Что сейчас происходит с долларом? Долларом манипулирует Вашингтон, как он хочет", — подчеркнул Лавров.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал помехой зависимость мировой торговли от доллара США.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.09.2018 10:32
Unknown

"Долларом манипулирует Вашингтон, как он хочет", - подчеркнул Лавров
---
Любопытное заявление. А по мнению Лаврова, национальной валютой США должен манипулировать кто-то другой?

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5.09.2018 11:45
Мимопроходящий

Ну а наши рублём манипулируют. Вот и скачет он как бешенный, обогащая наших ростовщиков.

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5.09.2018 11:55
- гость -

Доллар, согласно соглашения является мировой резервной валютой, у США были определенные обязательства.

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