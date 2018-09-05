Лавров заявил, что США манипулируют долларом

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что США "манипулируют долларом, как хотят", сообщает RT.

По его словам, многие страны на протяжении десятилетий надеялись, что США будут "свято выполнять" свои обязанности эмитента главной резервной валюты мира — доллара.

"Что сейчас происходит с долларом? Долларом манипулирует Вашингтон, как он хочет", — подчеркнул Лавров.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал помехой зависимость мировой торговли от доллара США.