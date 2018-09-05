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Почти три десятка человек выезжали на ночной пожар, который произошел на территории завода механических прессов на проспекте Калинина в Барнауле.

Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, на территории предприятия произошло возгорание подсобного помещения. Данные о пожаре поступили в 00:23 5 сентября. Ликвидировать пожар удалось в 00:35.

"На тушение пожара привлекалось семь единиц техники и 28 человек личного состава", — добавляют в экстренном ведомстве.

Площадь пожара составила один квадратный метр. В результате возгорания пострадали вещи и стены помещения. Предварительной причиной пожара называется нарушение правил монтажа электрооборудования.