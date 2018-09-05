Пятитысячный малыш родился в Алтайском краевом перинатальном центре "ДАР" в июле 2018 года. Во вторник, 4 сентября, там прошла торжественная выписка. Молодых родителей поздравил депутат Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов. Об этом сообщает пресс-служба БГД.

Родителями "юбилейного" малыша стали Алена и Сергей Коваленко. Но выписывались они не с одним ребенком, а сразу с тремя: Екатериной, Ангелиной и Вероникой (стала пятитысячным ребенком). Малышки родились чуть больше месяца назад, такое время до выписки крохам понадобилось для дохаживания. Но сейчас с ними всё в порядке.

Из "ДАРа" многодетная семья выписалась в торжественной обстановке — с подарками и поздравлением к ним пришел депутат БГД, руководитель фракции "Единая Россия" Вячеслав Перерядов.

"От лица депутатов городской Думы искренне поздравляю вашу замечательную многодетную семью, желаю здоровья, благополучия и главное — не останавливаться на достигнутом. Ведь нашему Алтайскому краю нужны многодетные семьи. Отдельные слова благодарности — нашим докторам, у вас очень значимая и ответственная миссия для всего человечества, спасибо вам!"— сказал Вячеслав Перерядов.

А представитель краевого министерства труда и социальной защиты Алтайского края Марина Кораблева объяснила преимущества статуса "многодетная семья" и рассказала о предназначенных выплатах из средств краевого бюджета: единовременной выплате в размере 150 тысяч рублей и ежегодной денежной выплате в 3 тысячи рублей на каждого ребенка.