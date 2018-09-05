Пятитысячный малыш родился в Алтайском краевом перинатальном центре "ДАР" в июле 2018 года. Во вторник, 4 сентября, там прошла торжественная выписка. Молодых родителей поздравил депутат Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов. Об этом сообщает пресс-служба БГД.
Родителями "юбилейного" малыша стали Алена и Сергей Коваленко. Но выписывались они не с одним ребенком, а сразу с тремя: Екатериной, Ангелиной и Вероникой (стала пятитысячным ребенком). Малышки родились чуть больше месяца назад, такое время до выписки крохам понадобилось для дохаживания. Но сейчас с ними всё в порядке.
Из "ДАРа" многодетная семья выписалась в торжественной обстановке — с подарками и поздравлением к ним пришел депутат БГД, руководитель фракции "Единая Россия" Вячеслав Перерядов.
"От лица депутатов городской Думы искренне поздравляю вашу замечательную многодетную семью, желаю здоровья, благополучия и главное — не останавливаться на достигнутом. Ведь нашему Алтайскому краю нужны многодетные семьи. Отдельные слова благодарности — нашим докторам, у вас очень значимая и ответственная миссия для всего человечества, спасибо вам!"— сказал Вячеслав Перерядов.
А представитель краевого министерства труда и социальной защиты Алтайского края Марина Кораблева объяснила преимущества статуса "многодетная семья" и рассказала о предназначенных выплатах из средств краевого бюджета: единовременной выплате в размере 150 тысяч рублей и ежегодной денежной выплате в 3 тысячи рублей на каждого ребенка.
Комментарии
80% российских многодетных семей относятся к категории малоимущие, то есть Алтаю нужны те кто будет плодить нищету?
"ежегодной денежной выплате в 3 тысячи рублей на каждого ребенка"
ну хоть дети не будут ни в чем нуждаться
Ложь и лицемерие. Не нужны и не надейтесь.
Ежегодной денежной выплате в 3 тысячи рублей на каждого ребенка.Нашему Алтайскому краю нужны многодетные семьи.НУ ДА ЧТОБ ПОТОМ ПРОЗЯБАТЬ В НИЩИТЕ (С ЗАРПЛАТОЙ 10-30.000 РУБ.),НО ЕСЛИ КОНЕЧНО ЭТО СЕМЬЯ ВОРОВ-ОТВЕТСТВЕННЫХ-БИЗНЕСМЕНОВ ИЛИ ДЕПУТАТОВ ТО ДА ТАКИЕ ВСЕГДА БУДУТ ЖИТЬ В ДОСТАТКЕ.А НАСЧЁТ НУЖНЫ,ДА БРОСЬТЕ ВЫ ВРАТЬ КОМУ ОНИ НУЖНЫ КРОМЕ СОБСТВЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ ЕСЛИ ОНИ НЕ АЛКАШИ А ТО И ИМ НЕ НУЖНЫ.
3000 в год! вот заживут теперь !!!
А у счастливого папашки, что за медали розового цвета ,"Отец Героин"?