Отпуск по уходу за ребенком предложили приравнять к трудовому стажу

Многодетным матерям могут приравнять отпуск по уходу за ребенком к трудовому стажу, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на соответствующую инициативу, которую разрабатывает депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Я предлагаю, чтобы в многодетных семьях стаж по уходу за ребенком приравнивался к трудовому стажу: три года на каждого ребенка. К примеру, если у матери пятеро детей — она получит стаж 15 лет", — рассказал изданию Милонов.

По словам депутата, сейчас он разрабатывает соответствующий законопроект. "Инициатива будет подкреплена экспертными оценками, примерами из международного законодательства. Рассчитываем внести документ на рассмотрение Госдумы осенью", — пояснил он.

По мнению Милонова, сложившаяся ситуация, когда трудовой стаж многодетных матерей составляет 4,5 года, противоречит здравому смыслу.

"Это просто несправедливо: продавщица, проработавшая в течение 25 лет, будет иметь соответствующий трудовой стаж, а вот общий стаж матери, воспитавшей, к примеру, 10 детей, составит менее 5 лет. Эту ситуацию необходимо исправлять", — отметил Милонов.