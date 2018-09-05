Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Мотоциклист погиб в результате столкновения с фурой в Рубцовске вечером 4 сентября — авария произошла на Угловском тракте.

По информации краевой ГИБДД, ДТП произошло в 19:45 в районе дома № 67б. Согласно предварительным данным, водитель 1980 года рождения, управляя мотоциклом Racer RC 250, выехал на полосу встречного движения, где в итоге столкнулся с КамАЗом с прицепом под управлением мужчины 1965 года рождения.

Мотоциклист получил травмы и скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.

Пассажирка мотоцикла получила ушибы и ссадины. Ей оказана помощь на месте ДТП, не госпитализирована.