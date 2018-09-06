Жизнь в театрах пробуждается в начале осени — именно тогда культурные площадки начинают анонсировать свои премьеры. Какими они будут, читайте в подборке Amic.ru.

Молодежный театр Алтая

Уже 14 и 15 сентября своей первой премьерой в новом театральном сезоне зрителей порадует МТА. Здесь покажут глитч-спектакль Wonder boy, который адресован подросткам и зрелой публике. На сцене покажут историю особенного мальчика, ищущего путь к сверстникам - "обычным" детям.

В данном случае МТА выступает в качестве новатора, так как ранее этот спектакль в России никто не ставил. Его режиссером и автором сценической композиции стал петербуржец Максим Соколов, известный барнаульской публике по спектаклю Архангельского молодежного театра "Пираньи. Дневник 12-летнего" (спектакль участвовал во II Всероссийском молодежном театральном фестивале имени Валерия Золотухина в 2016 году).

Для воплощения замысла на сцене Максим Соколов собрал постановочную группу из молодых и талантливых: художника Анастасии Юдиной и хореографа Екатерины Культиной. За плечами этого творческого коллектива уже не одна постановка, высоко оцененная на фестивалях различного уровня. Так, спектакль Канского драматического театра "Скеллиг" (главный герой там опять-таки подросток) стал участником проекта фестиваля "Золотая Маска" "Детский Weekend"-2018.

Кроме того, с 25 по 30 сентября в Молодежном театре пройдет III Всероссийский молодежный театральный фестиваль: в Барнаул приедут театральные коллективы, адресующие свое творчество преимущественно молодежной аудитории.

Алтайский краевой театр драмы имени Василия Шукшина

Спектакль "Время женщин" создается по одноименному роману Елены Чижовой, писательницы, переводчика и эссеиста, автора ряда романов, лауреата Букеровской премии 2009 года.

"Елена Чижова — коренная петербурженка, что определяет и психологию, и характеры ее героев. Точнее, героинь, ибо Чижова отдает предпочтение женским характерам, женским судьбам", — рассказывают в театре.

По сюжету, в обычной питерской коммуналке проживают старушки: Евдокия, Ариадна и Гликерия. А еще семья из мамы и дочки: Антонина и Сюзанна-София Беспаловы. Это очень реалистичная и грустная история. История женщины, в жизни которой любовь длилась только пару дней, а дальше ее ожидала нелегкая жизнь матери-одиночки. История ее дочери, которая была немой до школьного возраста, но бабушки научили читать ее и по-русски, и по-французски. Это история трех старушек, видавших еще дореволюционные времена, взявших мать и дочь под свою опеку за неимением собственных семей, члены которых погибли в разное время при разных обстоятельствах.

Премьерные показы пройдут 14, 15 и 16 сентября.

Театр музкомедии

Театр музкомедии в новом сезоне будет активно гастролировать. Так, в сентябре труппа отправляется на гастроли по сельским районам края. В рамках проекта "Музыкальный театр – Алтаю!" зрителям представят сразу две постановки – комедию "Одолжите тенора" и музыкальную сказку "Дюймовочка". После, в октябре, артисты посетят III Всероссийский фестиваль музыкальных театров "Видеть музыку" (Москва).

Но и премьеры здесь тоже будут: 2, 3 и 4 октября на сцене музкомедии покажут оперетту Пала Абрахама "Бал в "Савойе". Как обещают в театре, постановка будет яркой, захватывающей, "танцевальной" — недаром в ней звучат и вальс, и танго, и фокстрот.

Театр кукол

Своим юным зрителям театр кукол "Сказка" осенью презентует новый спектакль "Алиса в стране чудес" по одноименному произведению Льюиса Кэрролла. Над постановкой работала группа из Московского детского камерного театра кукол: главный режиссер, почетный деятель искусств Москвы Валерий Баджи, художник Ирина Хмарук, композитор Иван Герасименко.

"Спектакль получился веселым, ярким, загадочным и абсурдным, как и сама сказка Кэрролла. В режиссерском прочтении это история о взрослении, о поиске себя в мире, который не всегда соответствует рациональным представлениям", — комментируют в "Сказке".

Дом актера

Если говорить о частных театрах, то осенью "Дом актера на Алтае" запускает лабораторию Ready Stady Go. Она направлена на изучение местной современной драматургии и показ ее зрителям. Лаборатория будет строиться на синтезе профессиональных актёров, режиссеров и любителей. Результаты совместной работы представят 5, 6 и 7 октября.