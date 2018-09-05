Охоту иркутского губернатора на медведя оценят в МВД и Генпрокуратуре

Депутат Госдумы Николай Николаев попросил Генпрокуратуру и МВД оценить видео охоты с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, пишет ИА "Хакасия".
Видео, на котором запечатлено, как люди застрелили спящего в берлоге медведя, появилось 3 сентября на Youtube.
В пресс-службе правительства Иркутской области ИА "ИрСити" комментировать происхождение видеозаписи не стали, попросив написать запрос.
Запись длится 2 минуты 55 секунд, отсутствуют какие-либо указания на место и время происходящего. На первых кадрах — Сергей Левченко в куртке с гербом Иркутской области и надписью "комиссия по ЧС и ПБ". Сначала человек в форме показывает губернатору, как стрелять из ружья, затем он тренируется, после чего группа людей вместе с Левченко окружает берлогу. Производится несколько выстрелов, после чего из берлоги вытаскивают тушу застреленного медведя.
Комментарии
Ну что за нелюди, охота вообще сомнительное занятие, а убивать спящее животное за гранью добра и зла, напоминает маньяков, убивавших спящих людей и детей
С точки зрения закона - если есть лицензия на отстрел, то все нормально. С точки зрения охотника - это убийство и ноль удовольствия.
Им всё можно. Хозяева жизни.
Мне кажется, Россия беременна Сталиным.
Ну что за нелюди, охота вообще сомнительное занятие, а убивать спящее животное за гранью добра и зла, напоминает маньяков, убивавших спящих людей и детей
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Медведей развелось очень много и давно пора отрегулировать их численность любыми способами
Как я понимаю, охота - это не отстрел спящих животных, а их выслежевание, преследование и т.д. Азарт. Я не приемник всего этого.Застрелить спящего животного, это верх безчеловечности. Люди оглянитесь и подумайте что вы тварите... То, что вы сидите повыше в государстве, не должно давать вам, каких-либо особых привелегий. И я думаю, не стоит выносить на публику, убийство животного, в конце концов, это могут увидеть дети. А потом вырастет из этих детей, нечто, похожее на вас( Обидно, что есть такие безчеловечные нелюди
5.09.2018 12:42
- гость -
полностью согласен! нелюдей нужно обнулять- слишком много развелось всяких - дог, кэт, краун, и прочих хантеров. великие психиаторы писали же, что охота есть удел импотентов с жалкой самооценкой. кстати, у менделя кличка "жалкий", потому все так плохо в ПЖиВ.
Медведей развелось очень много и давно пора отрегулировать их численность любыми способами
Откуда такие данные?
Твари одним словом
Если есть лицензия, то всё в пределах закона.
Чтоб вы знали, охота на берлоге производится двумя способами: 1.Если медведя не видно в берлоге, сунуть в берлогу острый кол тыкать неоднократно пытаясь найти там медведя, чтобы разбудить его и вынудить вылезти из берлоги. На выходе из берлоги застрелить его, при этом не "напугаться" самому.
2. Если видишь медведя в берлоге то можно стрелять, только потом замучишься вытаскивать вверх тушу под 300 кг. (поэтому его и стараются вынудить вылезти из берлоги).
С точки зрения гуманности, второй способ гуманнее первого - во сне медведь ничего не поймёт.
с точки зрения охоты, первый предпочтительней - адреналину получил больше.
2. Если
Наказать надо по-полной..толпой на спящего медведя..ладно бы он на них нападал или тот его рогатиной завалил....а так надо еще припаять статью за экстремизм. все-таки медведь - символ России...а тут получается надругательство над символом..и процесс сделать показательным
УРОДЫ
Как-то больше уважения вызывают те некровожадные охотники, которые под предлогом пострелять проводят время в дружеской компании.
Герои... убить безоружное животное. Да еще и спящее. Да еще и не из желания поесть. Фу.