Охоту иркутского губернатора на медведя оценят в МВД и Генпрокуратуре

Депутат Госдумы Николай Николаев попросил Генпрокуратуру и МВД оценить видео охоты с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, пишет ИА "Хакасия".

Видео, на котором запечатлено, как люди застрелили спящего в берлоге медведя, появилось 3 сентября на Youtube.

В пресс-службе правительства Иркутской области ИА "ИрСити" комментировать происхождение видеозаписи не стали, попросив написать запрос.

Запись длится 2 минуты 55 секунд, отсутствуют какие-либо указания на место и время происходящего. На первых кадрах — Сергей Левченко в куртке с гербом Иркутской области и надписью "комиссия по ЧС и ПБ". Сначала человек в форме показывает губернатору, как стрелять из ружья, затем он тренируется, после чего группа людей вместе с Левченко окружает берлогу. Производится несколько выстрелов, после чего из берлоги вытаскивают тушу застреленного медведя.