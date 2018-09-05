Минимальную цену на пиво планируют установить в России

Росалкогольрегулирование намерено обсудить с Минфином введение минимальной розничной цены на пиво, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу ведомства Игоря Алешина.

"Ко мне уже обращались участники пивоваренного рынка с предложениями по введению МРЦ. Поэтому мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине", — сказал Алешин.

Он также назвал правильным шагом введение маркировки для всей пивоваренной продукции. По его словам, ведомство уже изучает вопрос создания "универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары".

Алешин добавил, что подобные действия не должны привести к перебоям с производством и поставками.

"В связи с этим и операторы рынка, и регулятор обязаны тщательно подготовиться к этим изменениям", — отметил глава ведомства.

В конце августа в России повысилась минимальная цена на водку крепостью от 37 до 39 градусов. Теперь цена на бутылку "слабой водки" объемом 0,5 литра составляет 205 рублей. Минимальная стоимость водки крепче 39 градусов также установлена на этом уровне.