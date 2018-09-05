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Ученые Алтайского государственного университета разработали уникальный фермент для производства сыра — данный проект реализуется посредством грантовой поддержки Совета по развитию биотехнологий при губернаторе.

В пресс-службе университета подчеркивают, что данный фермент — рекомбинантный химозин — является импортозамещающим. Руководителем проекта является кандидат биологических наук, доцент кафедры органической химии Дмитрий Щербаков.

"Ранее мы делали фермент, используемый в производстве сыра, на основе коровьего химозина. Но у нас возникла идея сделать новый препарат с применением знаний протеомики. Так, например, химозин, чтобы стать активным и, соответственно, применимым в сыроделии, должен приобрести определенную структуру, или, проще говоря, свернуться. Процесс сворачивания могут обеспечивать дополнительные белки. Наша проектная группа разработала конструкцию, в которую помимо химозина вошел дополнительный белок-помощник тиоредоксин, обеспечивающий его сворачивание", — отмечает он.

Ученый подчеркивает, что до этого подобного препарата никто никогда не делал.

В данный момент ученые АлтГУ уже получили фермент, и теперь специалисты из Сибирского НИИ сыроделия проводят его тестирование.

Рабочее название результата труда вузовских ученых – генно-инженерный молокосвертывающий фермент.

"Если же он покажет какие-то преимущества, улучшенные технологические характеристики, тогда, возможно, ему будет присвоено специальное название. К концу 2018 года мы планируем завершить тестирование фермента и получить его технологические характеристики", — резюмировал Дмитрий Щербаков.