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Жителя Горного Алтая подозревают в хищении 32 центнеров сена в Усть-Коксинском районе — о краже заявил директор местного сельскохозяйственного кооператива.

Как сообщили в республиканском МВД, кража была совершена с территории урочища "Юшта", расположенного в пяти километрах от села Талда.

"На месте преступления сотрудники полиции обнаружили следы транспортного средства, на котором злоумышленники вывезли похищенное. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, куда вывезено сено и личность подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 32-летний местный житель. Мужчину доставили в отделение полиции, где в ходе разбирательства он признался в содеянном", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Задержанный рассказал, что похитил восемь рулонов сена, которые вывез на личном тракторе.

Похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело, а подозреваемый определен под подписку о невыезде.