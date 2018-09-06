С началом учебного года для многих родителей актуальным стал вопрос, чем занять ребенка после школы. Если вы тоже еще не нашли на него ответ, то читайте наш материал и планируйте время своего чада с пользой.

Творческое развитие

Уроки рисования, лепки и других прикладных видов искусства крайне полезны детям любого возраста. Причем касается это как мальчиков, так и девочек. Поэтому в качестве досуга после школы стоит рассмотреть различные кружки данной направленности. Например, научиться рисовать, создавать объемные работы из разных материалов, работать с популярным сейчас фоамираном и многому другому можно в школе творческого развития "Воображение". Кроме того, здесь проводят различные мастер-классы, занятия по актерскому мастерству, развивают ораторские и организаторские способности детей. Школа находится по адресу ул. Георгиева, 14 и работает как в будни, так и по выходным. Расписание и подробности по телефону: +7 (961) 233-91-46.

Кроме того, новый сезон открывает Детская театральная студия "Дома актёра на Алтае" (Льва Толстого, 30). Здесь учат выступать на сцене, а также разыгрывают настоящие спектакли, проводят репетиции. Итогом обязательно становится премьерный показ той или иной постановки зрителям. Подробности и запись по телефону: +7 (983) 171-80-98.

Если же вы мечтаете, чтобы ваше чадо стало звездой подиума, то стоит подумать о модельных школах. Одна из них работает на Социалистическом, 69, это центр современного развития Unique U. Здесь учат красивой походке, позированию, хореографии, этикету, стилистике и созданию фэшн-иллюстраций. Подробнее по телефону: +7 (923) 791-18-69.

Продленки

Особую популярность сейчас получили различные частные группы продленного дня, где можно оставить детей после уроков. Каждая предлагает те или иные бонусы: где-то ребят учат рисовать, где-то танцевать, где-то с ними делают уроки. Например, на продленке спортивного клуба "Магис" (Взлетная, 25 и Красноармейский, 25) со школьниками занимаются плаванием, единоборствами, ЛФК, йогой и многими другими видами спорта. Подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (3852) 535-055 и +7 (3852) 538-222.

Интеллектуальное развитие

До 25 октября в библиотеке № 20 (пр. Ленина, 165) будут проводиться бесплатные занятия в рамках "Библиопродленки" для школьников в возрасте от 7 до 10 лет. Юных читателей ждут интересные мероприятия, знакомство с книжными новинками, встречи с писателями и художниками, познавательные программы, викторины и многое другое. Занятия проводятся по вторникам и четвергам с 14:00 до 16:00. Записаться можно по телефону: +7 (3852) 77–68–10.

Кроме того, родителям, которые мечтают, чтобы их чадо в дальнейшем связало свою жизнь с различными новыми технологиями, мы можем посоветовать отправить ребенка в детский технопарк "Кванториум.22". Занятия здесь проходят как в первую, так и во вторую смену, есть группы бесплатные и платные. А преподают учащимся аэротехнологии, геоинформатику, робототехнику и многое другое.

Подробности можно узнать по телефону: +7 (3852)22-63-14.