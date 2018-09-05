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Уровень инфляции в Горном Алтае снизился до 1,7%

, ИА "Амител"
Это ниже средних значений по Сибири и в целом по стране

Фото: infakt.pl

Уровень годовой инфляции в Республике Алтай по итогам июля текущего года снизился до 1,7%, что ниже средних значений по Сибири (2,4%) и в целом по России (2,5%), сообщает пресс-служба регионального правительства.

В кабмине республики добавляют, что последний раз такая низкая инфляция была зафиксирована в регионе в январе этого года.

В регионе зафиксировано снижение цен на плодоовощную продукцию на 11,8%. Рыбопродукты подешевели на 3,7%, сахар на 6,8%, крупы на 9,2%, молочные продукты на 1,4%.

В компонентах непродовольственных товаров и услуг наибольший годовой прирост цен зафиксирован на табачные изделия, моторное топливо, а также услуги образования, телевещания и зарубежного туризма.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

5.09.2018 13:39
- гость -

они бы еще уровень инфляции по ул. А.Петрова измерили бы

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