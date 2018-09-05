Информация о том, что найденный мертвым в горах Алтая альпинист — это пропавший четыре года назад житель Белокурихи, подтвердилась. Как сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Алтай, родственники его опознали.

Напомним, что 24 августа этого года в урочище "Ак-Туру" Курайского сельского поселения в 30 километрах от села Курай в леднике было обнаружено тело неустановленного мужчины.

"По имеющейся на обнаруженном теле обуви, серебряной цепочке, крестику, медальону на шее, кольцу на правой кисти, фотоаппарату пострадавший был опознан родственниками. Им оказался житель города Белокурихи Алтайского края, пропавший без вести 01.05.2014 года", — уточняют в СКР.

В правоохранительном ведомстве также отмечают, что в урочище "Ак-Туру" он поехал на своем автомобиле. 1 мая 2014 года он звонил своей супруге и сообщил ей, что находится в Кош-Агачском районе, отключает телефон и пойдет в горы, а на связь выйдет 9 мая.

Но в указанный день жене он так и не позвонил. В данный момент следователи устанавливают причину смерти альпиниста и обстоятельства его гибели.