Пенсионерка из Барнаула лишилась квартиры после получения кредита в микрофинансовой организации. МФО обманным путем продала ее квартиру без согласия. Признать притворной сделку купли-продажи помогли эксперты Общероссийского народного фронта и Ассоциации по защите прав заемщиков в Алтайском крае. Подробности рассказали в региональном ОНФ.
"Краевой суд признал недействительным договор купли-продажи квартиры, который она подписала в микрофинансовой организации (МФО) вместо договора залога недвижимого имущества. В постановлении о признании заемщицы потерпевшей сказано, что путем обмана и злоупотребления ее склонили к заключению договора купли-продажи квартиры, распорядившись имуществом по своему усмотрению", — уточнили в пресс-службе ОНФ.
Женщина взяла кредит в МФО "Сибирская народная казна" (в настоящее время компания исключена из государственного реестра). Ее долг составил 700 тысяч рублей, который она погашала. О том, что ее квартира продана, узнала не сразу.
В суде первой инстанции представитель кредитора заявил, что никакого займа не было и пенсионерка сама захотела избавиться от жилья. А 350 тысяч рублей, которые она успела выплатить МФО, якобы были платой за проживание в ее же собственной квартире. Тогда суд вынес постановление о выселении женщины.
"Судебные приставы выселили женщину, несмотря на арест квартиры в рамках уголовного дела. Заодно оштрафовали за нерасторопность", — рассказал член регионального штаба ОНФ в Алтайском крае, исполнительный директор Ассоциации по защите прав заемщиков Антон Доровских.
Эксперты помогли обратиться ей в Алтайский краевой суд, который и признал сделку притворной.
Но проблема в том, что квартира была перепродана. Недобросовестность этой сделки еще предстоит доказать в рамках расследования уголовного дела.
По словам Антона Доровских, итогов расследования ждут еще несколько пожилых людей, которые точно так же потеряли жилье, заняв деньги в этой микрофинансовой организации. Причем суды первой инстанции приняли аналогичные решения об их выселении. Притворные сделки купли-продажи жилья становятся все более распространенным видом финансового мошенничества.
Комментарии
Какими же надо быть скотами, чтобы у бабки квартиру отобрать.
мда.. "Признать притворной сделку"
притворной?? она притворилась?? а кем она притворилась?
на юридическом языке - признать сделку ничтожной... грамотеи!
Законодателей ты тоже грамотеями назовешь? Грамотей ты наш... "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)
ГК РФ Статья 170. Недействительность мнимой и притворной сделок
а пострадают последние собственники квартиры, так как скорее всего у того на кого мфо оформляла квартиру для продажи ни кола ни двора.Ждем новостей типа многодетную семью выселяют из квартиры так как сделку признали не законной и обвинять будут бабку-мошенницу
признать сделку ничтожной это типа ничтожества совершившие сделку?
Женщина взяла кредит в МФО "Сибирская народная казна" (в настоящее время компания исключена из государственного реестра). Ее долг составил 700 тысяч рублей,
700 тр в МФО?! Женщина нормальная вобще?!
для 5.09.2018 14:35
- гость -
"700 тр в МФО?! Женщина нормальная вобще?!"
Это с процентами набежало полюбому...