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Шествие духовых оркестров планируют провести в Барнауле в день осеннего равноденствия, 22 сентября, информирует пресс-центр городской администрации.

Маршрут следования музыкантов проляжет от площади Октября до улицы Димитрова. Участниками мероприятия станут Барнаульский духовой оркестр, образцовый духовой оркестр Rhythm Band и эстрадно-духовой оркестр "Ритмы времени".

Начало шествия намечено на 10:00.