Фото: Amic.ru
Шествие духовых оркестров планируют провести в Барнауле в день осеннего равноденствия, 22 сентября, информирует пресс-центр городской администрации.
Маршрут следования музыкантов проляжет от площади Октября до улицы Димитрова. Участниками мероприятия станут Барнаульский духовой оркестр, образцовый духовой оркестр Rhythm Band и эстрадно-духовой оркестр "Ритмы времени".
Начало шествия намечено на 10:00.
Комментарии
Молодцы в администрации. Хорошо придумали. Никогда не проводили и вот на тебе. Именно 22 сентября. Уж не связано ли это мероприятие с анонсированным коммунистами митингом 22 сентября против пенсионной "реформы"? В день прошлого митинга, 2 сентября, срочно понадобилось ставить рекорд по занятию физкультурой. Это не специально делается, что бы отвлечь молодых людей от митинга?
5.09.2018 12:58
Sibirian
На митинге Прусакова заявила, что костьми ляжем, но проведём митинг 22 сентября на площади Советов. И вот трусливые едросы уже подсуетились на этот день.
P.S. бестолковых едросов нужно бы в школу обратно отправить, ибо день равноденствия 23 сентября. Так что получилось тупо, коряво, ну в общем как обычно)