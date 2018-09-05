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Проклятое место: за что осудили экс-директора барнаульского "Горзеленхоза"

, ИА "Амител"
Владимира Линючева приговорили к 3 годам колонии строгого режима за коммерческий подкуп

Фото: gorzelenhoz22.ru

Руководитель барнаульского "Горзеленхоза" Сергей Гончаров, обвиняемый в получении взятки, стал вторым подряд руководителем МУПа, угодившим под уголовное преследование. Ранее на этом посту успел отличиться Владимир Линючев. Подробности истории — в материале Amic.ru.

В августе 2013 года стало известно, что директору и главному инженеру МУП "Городское зеленое хозяйство" были предъявлены обвинения в коммерческом подкупе. Помимо Линючева вторым фигурантом этого дела стал Анатолий Семенов.

По данным следствия, на основании договора организация занималась сносом и омолаживающей обрезкой деревьев на территории города. В мае 2013 года обвиняемые потребовали от руководителя одного из барнаульских предприятий заплатить им 30% от стоимости проделанных работ. В итоге представители МУП получили больше 440 тысяч рублей. Эти деньги руководящий тандем из "Горзеленхоза" потратил на собственные нужды.

Дело было передано в Центральный районный суд Барнаула. Его рассматривал Валентин Полуянов (известен также тем, что начинал процесс по делу "стрелка из ТТ"). Рассмотрение прошло в очень сжатые сроки — 5 судебных заседаний уложились в 1 месяц.

В итоге каждому из фигурантов был вынесен обвинительный приговор по п."а" ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Интересно, что защищали Линючева сразу три адвоката, в их числе и Эдуард Бауэр. Именно он в настоящее время представляет интересы Александра Никифорова — того самого барнаульского стрелка из ТТ, чьи действия правоохранители вначале оценивали как причинение смерти по неосторожности, но затем под давлением родственников и СМИ переквалифицировали на преднамеренное убийство.

Эдуард Бауэр позднее обратился с апелляционной жалобой в Краевой суд, однако вторая инстанция оставила приговор без изменений. В итоге Владимир Линючев получил 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 2 млн рублей. Также на 3 года его лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, на государственной службе, в органах местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях.

Главный инженер "Горзеленхоза" Анатолий Семенов получил точно такой же штраф и запрет на занятие должностей, однако срок лишения свободы составил 2 года условно с испытательным сроком в 3 года. Он, кстати, в отличие от своего бывшего шефа, приговор решил не обжаловать, оставив все как есть.

Примечательно, что в суде первой инстанции представители МУП свою вину признали. Само преступление, по данным следствия, было совершено еще в мае 2013 года. Вскоре после этого без каких-либо объяснений у барнаульского "Горзеленхоза" появился новый руководитель с приставкой и. о. — Владимир Кузнецов. До этого он руководил МУП "Автодорстрой".

Кузнецов был назначен временно и исполнял свои обязанности с середины июня до начала августа 2013 года якобы в связи с болезнью директора МУП Владимира Линючева. Через две недели после того, как информация об уголовном преследовании Линючева была предана огласке, Владимира Кузнецова сменил Сергей Гончаров, до этого возглавлявший городскую похоронную службу - МУП "Специализированная похоронная служба".

Таким образом, Гончаров сумел продержаться на этой должности ровно 5 лет.

МУП "Горзеленхоз" занимается посадкой, сносом, обрезкой деревьев и кустарников; устройством цветников, зеленых зон, газонов; текущим содержанием закрепленных территорий. Уставный капитал организации равен 1,5 млн рублей. В числе учредителей МУП указаны два комитета администрации Барнаула — по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, а также по управлению муниципальной собственностью.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

5.09.2018 13:03
гость

Сергей Гончаров, до этого возглавлявший городскую похоронную службу. — МУП "Специализированная похоронная служба".

Вот это была хлебная должность! А на траве да деревьях ещё слаще получалось, раз 5 лет просидел.

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5.09.2018 13:43
- гость -

Когда людку из горзеленхоза посадят?

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