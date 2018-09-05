Активисты ЛДПР начали сбор подписей жителей улиц в нагорной части Барнаула, близ которых власти Алтайского края планируют построить вторую вертолетную площадку. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Сбор подписей ведется среди жителей улиц Тихонова, Мамонтова, Ляпидевского и других. Поводом стало недовольство ЛДПР планами строительства новой вертолетной площадки для санитарной авиации возле Краевой клинической больницы.

Напомним, первым о планах властей построить вторую площадку сообщил портал Amic.ru со ссылкой на источник.

Ради этого объекта планируется вырубить 2,12 га соснового бора. Решение пока не обнародовано официально, но уже вызывает вопросы, ведь в городе уже есть вертолетная площадка, тоже недалеко от нагорного медицинского кластера.

"Стала известна более точная сумма предполагаемых расходов на строительство из краевого бюджета — около 30 млн рублей вместе с разработкой документации. Между тем у нас уже есть одна вертолетная площадка за Новым мостом. "Скорая помощь" доставит больного в любую больницу в течение 15 минут. Тем более сейчас есть только один вертолет Ми-8 с медицинским модулем, а покупка второго не планируется", — прокомментировала депутат фракции ЛДПР в АКЗС и лидер алтайских либерал-демократов Евгения Боровикова.

Депутат задается вопросом, почему бы на эти деньги не закупить новые машины скорой помощи или потратить средства на приобретение второго вертолета — легкого, способного приземлиться возле любой больницы края.