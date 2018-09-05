Активисты ЛДПР начали сбор подписей жителей улиц в нагорной части Барнаула, близ которых власти Алтайского края планируют построить вторую вертолетную площадку. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Сбор подписей ведется среди жителей улиц Тихонова, Мамонтова, Ляпидевского и других. Поводом стало недовольство ЛДПР планами строительства новой вертолетной площадки для санитарной авиации возле Краевой клинической больницы.
Напомним, первым о планах властей построить вторую площадку сообщил портал Amic.ru со ссылкой на источник.
Ради этого объекта планируется вырубить 2,12 га соснового бора. Решение пока не обнародовано официально, но уже вызывает вопросы, ведь в городе уже есть вертолетная площадка, тоже недалеко от нагорного медицинского кластера.
"Стала известна более точная сумма предполагаемых расходов на строительство из краевого бюджета — около 30 млн рублей вместе с разработкой документации. Между тем у нас уже есть одна вертолетная площадка за Новым мостом. "Скорая помощь" доставит больного в любую больницу в течение 15 минут. Тем более сейчас есть только один вертолет Ми-8 с медицинским модулем, а покупка второго не планируется", — прокомментировала депутат фракции ЛДПР в АКЗС и лидер алтайских либерал-демократов Евгения Боровикова.
Депутат задается вопросом, почему бы на эти деньги не закупить новые машины скорой помощи или потратить средства на приобретение второго вертолета — легкого, способного приземлиться возле любой больницы края.
Комментарии
Правильно. С произволом и неэффективными решениями нужно бороться.
а почему только среди жителей нагорных улиц? Я думаю, многие горожане подписались бы!
чет я не понял а тогда почти 6 млн. за разработку проекта будут выкинуты на ветер?
Все кто против к тому скорая помощь не приедет, и тем более не прилетит.
не, ну вообще... уже под любыми предлогами лес валят... лучше бы в муниципалитетах порядок в больницах навели...
правильно! вообще лучше закупить лошадей и доставлять больных на телегах. А лошадей кормить в нетронутом сосновом бору.
Весь мир развивается, а мы собираем подписи, чтоб ничего де делалось.
Так держать, сограждане
5.09.2018 14:32
- гость -
Ты слепой. глухой
Он не слепой и глухой, он просто путовская прокладка. Ведь знает , что вертолет будет для томенки, а когда ему не нужен для медицины, но все равно пукает здесь, типа он за развитие. Такие развиванцы все парки и улицы от деревьев очистили.
Тех, которые тут топят за вырубку леса, предлагаю вывезти в пустыню на годик-другой. Пусть поживут, попробуют! Может, ветра, зной и песчаные бури им мозги на место поставят!
Он не слепой и глухой, он просто путовская прокладка. Ведь знает , что вертолет будет для томенки, а когда ему не нужен для медицины, но все равно пукает здесь, типа он за развитие. Такие развиванцы все парки и улицы от деревьев очистили
а зачем Томенко вертолет с медицинским модулем?
Плевать ЛДПР на лес, просто перед выборами о себе напомнить хотят
на крышу пусть вертолет садится