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Алтайские единороссы намерены сохранить региональные льготы пенсионерам

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Депутаты "Единой России" разрабатывают поправки в закон, который "отвяжет" льготы от продлеваемого пенсионного возраста

Фото: Александра Черданцева

Фракция "Единая Россия" в Алтайском краевом Законодательном Собрании намерена изменить закон — прописать в нем конкретный возраст получения льгот пенсионерами. Если эту меру не принять, то льготы будут отодвинуты по срокам вслед за пенсионным возрастом. Подробности на брифинге во вторник, 4 сентября, рассказали депутаты АКЗС Татьяна Ильюченко и Андрей Осипов.

По словам председателя комитета АКЗС по социальной политике Татьяны Ильюченко, региональные льготы по закону получают жители после наступления пенсионного возраста. Сегодня это 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Но если закон о повышении пенсионного возраста примут, а в этом уже никто не сомневается, то и возраст получения льгот будет сдвинут. Чтобы этого не произошло, депутаты "Единой России" намерены заменить формулировки: не с момента наступления пенсионного возраста, а с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно.

"В связи с переносом пенсионного возраста может пострадать большое количество наших жителей, тех, кто рассчитывает и имеет все основания для присвоения звания "Ветеран труда" с 55 и 60 лет", — пояснил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Законодательном Собрании Андрей Осипов.

Татьяна Ильюченко добавила: "Важно спокойно пройти этот период, чтобы у людей были гарантии. Для этого мы работаем над сохранением мер социальной поддержки".

Итак, речь идет о ряде льгот для ветеранов труда: единовременная денежная выплата (615 рублей), компенсация на услуги ЖКХ, проезд на пригородном транспорте, зубопротезирование и другое. Также "Единая Россия" предлагает изменить закон в части транспортного налога для ветеранов и льгот, которые предоставляются сельским жителям.

В итоге поправки будут внесены в следующие законы:

  • Закон АК от 03 декабря 2004 года № 61 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов".
  • Закон Алтайского края от 15.04.2005 № 24 "О присвоении звания "Ветеран труда Алтайского края".
  • Закон Алтайского края от 10 октября 2002 года №66 "О транспортном налоге на территории Алтайского края".
  • Закон АК от 05 апреля 2016 года № 19 "О предоставлении мер социальной поддержки по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в Алтайском крае".

По словам Осипова и Ильюченко, разработку поправок в закон алтайские единороссы начали после телеобращения президента России Владимира Путина 29 августа. Тогда глава государства объяснил гражданам причины и содержание реформы пенсионного законодательства. Путин заявил о необходимости сохранить федеральные и региональные льготы и изменить законы до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению. Так, федеральные льготы для пенсионеров по налогу на недвижимость и землю начнут действовать с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.

В Алтайском крае сегодня 256 тысяч ветеранов труда. В год звание присваивается примерно семи тысячам жителей края. В 2017 году женщин в возрасте 55 лет было 17 тысяч, мужчин в возрасте 60 лет — 15 тысяч. Но не все из них имеют основания для получения звания "Ветеран труда".

Краевых единороссов поддержали коллеги из Барнаульской и Бийской гордумы. Так, глава фракции "Единая Россия" в Думе Барнаула Вячеслав Перерядов рассказал, что местные депутаты тоже активно обсуждают этот вопрос.

"Муниципалитеты живут в формате региональной повестки: большую часть льгот барнаульцы имеют именно на краевом уровне. А потому мы, конечно, поддерживаем и предложение президента, и инициативу краевых депутатов. Но и на муниципальном уровне уже прорабатываем вопрос сохранения муниципальных льгот", — сказал Перерядов.

На уровне Барнаула есть всего несколько льгот. Две основные (налог на землю и льготные талоны на посещение общественных бань) депутаты также намерены пересмотреть после изменения краевого закона. Пересмотрят и еще одну социальную норму: чтобы социальные магазины продавали товары со скидкой не при предъявлении пенсионного удостоверения, как сейчас, а с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин по паспорту.

Депутаты Бийской городской Думы, по словам председателя комитета по социальной политике гордумы Людмилы Бузуновой, намерены сохранить (привязать к конкретному возрасту, а не к возрасту выхода на пенсию) муниципальную льготу — социальную карту для расчета пенсионеров в транспорте (частичная оплата проезда).

На краевом уровне законопроект будет рассмотрен уже на следующей сессии АКЗС, 27 сентября. По словам Татьяны Ильюченко, единороссы открыты для обсуждения и предложений в проект других фракций. Но пока таких не поступало. Но и разработчикам законопроекта еще есть что обсуждать — пока не решено, на какой срок будет приниматься закон. Иными словами, сколько будет действовать норма предоставления льгот с 55 и 60 лет.

"Мы планируем оперативно, но очень внимательно рассмотреть то, в какие законы нам нужно будет внести изменения. Возможно, список законов будет расширен", — добавил Андрей Осипов.

Поправки в краевые законы должны будут вступить в силу с 1 января 2019 года. Дополнительных средств из краевого бюджета эти изменения не потребуют, все средства уже были заложены раньше в трехлетнем бюджете.

Татьяна Ильюченко подчеркнула, что работа не закончится только на внесении изменений в законы о льготах.

"Должна быть проведена большая работа с рынком труда, чтобы людям предпенсионного возраста было где работать, чтобы не было дискриминации по возрасту. Здесь совместно с краевым министерством труда и соцзащиты будем работать и другие меры принимать", — сказала Ильюченко.

Подробно о других мерах она рассказала в материале портала Amic.ru "Мы подошли к черте: алтайский депутат о дискуссиях по пенсионной реформе".

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.09.2018 14:35
- гость -

благодетели... каждое утро встаю и проклинаю их всех вместе с царьком и всем советую так делать может тогда настигнет их кара так как на закон и совесть веры ноль

0  0
5.09.2018 14:40
гость

Льгота по налогу на имущество тоже привязана к пенсионному возрасту 55 и 60 лет. Налог на имущество тоже региональный налог и касается большинства населения. Льготы по нему не будет?

0  0
5.09.2018 14:49
- гость -

На самом деле в нашем краем ер делает много для людей, только мы не всегда это видим.

0  0
5.09.2018 14:50
Ларионов Косятн

Красавцы!!!Нет худа без добра,как говорится)

0  0
5.09.2018 14:50
Илья

Посмотрим потом законопроект, я думаю что все льготы,которые положены сохранятся,не надо раньше времени переживать.

0  0
5.09.2018 14:51
гость

Депутат - единорос
нашу пенсию унес.

0  0
5.09.2018 14:53
Ольга

Молодцы,народ явно оценит это!
Желаем вам удачи,единороссы!!!

0  0
5.09.2018 14:53
14:51

Тебе лишь бы дома сидеть и не работать.

0  0
5.09.2018 14:54
Екатерина

Вот! Заступаются за народ алтайский!

0  0
5.09.2018 14:55
гость

Это копеечные льготы и не влияют на уровень жизни.

0  0
5.09.2018 14:55
Александр

Потом пусть другие партии не удивляются почему за Ер все голосуют

0  0
5.09.2018 14:56
На 14:55

Для тебя копеечные, а для людей пожилых нет.

0  0
5.09.2018 14:56
- гость -

Ляпуновские задолизы раскукарекались.

0  0
5.09.2018 14:57
- гость -

5.09.2018 14:49
- гость -
"На самом деле в нашем краем ер делает много для людей, только мы не всегда это видим"
Можно согласиться...Но те, кто по настоящему "рулит" в стране ничего не делают для людей этой страны! Т.к. живут они, а особенно их семьи, как правило за границей, а работают в РФ. В результате то, что по своим возможностям делают местные ЕРовцы, нивелируется в сознание населения! Вот и Томенко мне, например, жалко. Возможно и толковый руководитель, и человек кажется душой не черствый, но ... Его усилия припишут "вертикали власти"!

0  0
5.09.2018 14:58
Денис

Какая-то странная реакция у людей,наверное стоит хоть немного ценить ту поддержку,которую оказывает власть для населения.Лично я рад этому.

0  0
5.09.2018 15:00
- гость -

это какие усилия то они проявили местные депутаты от единной россии? в виде самого высокого коэфициента транспортного налога в самом бедном регионе, самых высоких тарифов жкх?

0  0
5.09.2018 15:00
14:56

Смени локацию, пишешь из исполкома КПРФ)))

0  0
5.09.2018 15:01
На 15:00

Ты горячку поймал?

0  0
5.09.2018 15:07
гость


На 14:55
Для тебя копеечные, а для людей пожилых нет.
-------
А пожилым людям не надо покупать бытовую технику(которая сейчас работает 5-7 лет), одежду, обувь, лечиться? На эти льготы можно это приобрести?

0  0
5.09.2018 15:10
гость

Боты единой россии - Ольга, Денис, Илья, Екатерина и др. Роботы.

0  0
5.09.2018 15:10
- гость -

Единороссы дискредитировали себя полностью.
Хватит. Больше ничего делать не надо. Все спасибо. Прощайте.
(обойдемся без вашей помощи)

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