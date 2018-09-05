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Житель Барнаула, угрожавший взорвать адвоката и вымогавший у него деньги, приговорен к реальному сроку лишения свободы, сообщили в краевой прокуратуре.
Самому преступлению предшествовало то, что в 2009 году по иску бывшей жены злоумышленник был выселен из жилья. Мужчина решил, что суд принял такое решение исключительно лишь по причине участия в указанном гражданском деле адвоката.
В итоге он пришел в кабинет юриста, достал из сумки предмет, имитирующий гранату, взял его в руку и поднял, высказывая при этом угрозы убийством.
После этого злоумышленник высказал в адрес адвоката требования о передаче ему денег и нанес потерпевшему несколько ударов.
Суд приговорил мужчину к трем годам, одному месяцу и 15 дням лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Комментарии
А доказательства где? Хотелось бы поподробнее, как, находясь один на один, адвокат доказал угрозы с предметом типа гранаты и вымогательство денег
Обычно адвокаты вымогают деньги у своих клиентов, иногда работают на 2 стороны и тянут с обеих сторон.
За угрозы 3 года, а за убийство в ДТП двоих людей штраф 160 тыс.
Как же справедливо все сделано в России.
Как он мог потерять единственное жильё ещё интереснее...