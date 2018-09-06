В начале сентября в двух районах Барнаула появились дополнительные медицинские офисы компании "ИНВИТРО". Так, в Ленинском районе теперь принимают пациентов по адресу: ул. Антона Петрова, 170. В Железнодорожном районе офис открылся в торговом центре "Норд-Вест" на проспекте Ленина, 155а.

"В нашем районе это первый офис "ИНВИТРО", и мы, конечно, очень рады его появлению. У меня дочка родилась в этом году, и теперь не нужно ехать куда-то и тратить много времени на сдачу анализов, достаточно пройти два дома – очень удобно", — поделилась своим впечатлением от открытия нового офиса на ул. Антона Петрова одна из пациенток.

"ИНВИТРО" — это новейшее оборудование, точные результаты, профессиональные сотрудники и выгодные акционные предложения. Если у вас нервная работа, нескончаемый поток задач и горящих сроков, то специально для вас действует акция "Не жди deadлайн". За 1555 рублей вы можете сдать необходимый комплекс анализов, который подскажет, как близко deadлайн ("предельный срок") вашего здоровья. Специальные комплексы исследований есть и для тех, кто следит за своим питанием и занимается спортом.

"ИНВИТРО" – одна из крупнейших частных медицинских компаний в России, которая предлагает более 1800 видов лабораторных исследований. В 2017 году компания стала лауреатом Премии Правительства Российской Федерации, которая присуждается организациям за выдающиеся достижения в сфере качества продукции и услуг.

Адреса "ИНВИТРО" в г. Барнауле:

пр-т Ленина, 115а

ул. Антона Петрова, 170

ул. Попова, 76

ул. Балтийская, 38

пр-т Строителей, 6

"ИНВИТРО" в г. Новоалтайске:

ул. Октябрьская, 5

тел.: 8 (800) 234 40 50

сайт: invitro.ru

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