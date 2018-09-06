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"Не жди deadлайн": где в Барнауле за 1555 рублей проверить свое здоровье

, ИА "Амител"
Качественные медицинские исследования стали еще ближе для жителей Барнаула – открыты два новых офиса "ИНВИТРО"

В начале сентября в двух районах Барнаула появились дополнительные медицинские офисы компании "ИНВИТРО". Так, в Ленинском районе теперь принимают пациентов по адресу: ул. Антона Петрова, 170. В Железнодорожном районе офис открылся в торговом центре "Норд-Вест" на проспекте Ленина, 155а.

"В нашем районе это первый офис "ИНВИТРО", и мы, конечно, очень рады его появлению. У меня дочка родилась в этом году, и теперь не нужно ехать куда-то и тратить много времени на сдачу анализов, достаточно пройти два дома – очень удобно", — поделилась своим впечатлением от открытия нового офиса на ул. Антона Петрова одна из пациенток.

"ИНВИТРО" — это новейшее оборудование, точные результаты, профессиональные сотрудники и выгодные акционные предложения. Если у вас нервная работа, нескончаемый поток задач и горящих сроков, то специально для вас действует акция "Не жди deadлайн". За 1555 рублей вы можете сдать необходимый комплекс анализов, который подскажет, как близко deadлайн ("предельный срок") вашего здоровья. Специальные комплексы исследований есть и для тех, кто следит за своим питанием и занимается спортом.  

"ИНВИТРО" – одна из крупнейших частных медицинских компаний в России, которая предлагает более 1800 видов лабораторных исследований. В 2017 году компания стала лауреатом Премии Правительства Российской Федерации, которая присуждается организациям за выдающиеся достижения в сфере качества продукции и услуг.

Адреса "ИНВИТРО" в г. Барнауле:
пр-т Ленина, 115а
ул. Антона Петрова, 170
ул. Попова, 76
ул. Балтийская, 38
пр-т Строителей, 6
"ИНВИТРО" в г. Новоалтайске:
ул. Октябрьская, 5
тел.: 8 (800) 234 40 50
сайт: invitro.ru

Лицензия №ЛО-22-01-005111 от 31 августа 2018 г.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.09.2018 13:11
гость

Сбор генетических данных о россиянах?

0  0
6.09.2018 13:32
1

Пока до нск довезут в жару ни каких данных не останется.
проходили, деньги с боем вырвали, но им все равно с мед. сестры срезали заработок, вот такой сервис.

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