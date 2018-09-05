Чтобы полностью решить проблему подтопления города Рубцовска грунтовыми водами, потребуется два года.

Ситуация в городе обострилась в 2011-м. Больше всего проблем грунтовые воды доставили в последние два года. В 2017-м с начала апреля по конец мая в городе действовал режим ЧС. Тогда был подтоплен 641 участок. Вода выше пола поднялась в 144 домах. Краевые власти из резервного фонда выделили 30 миллионов рублей - по 10 тысяч за подтопленный огород и 20 тысяч за каждый затопленный дом.

По словам экспертов, дренажная система была сильно трансформирована при эксплуатации населением, кроме того, микрорайоны, где проблема наиболее актуальна, выстроены по классической схеме, когда дома находятся в низине. В том числе и эти факторы приводят к подтоплению участков.

Был принят ряд мер, в частности, восстановлено 8 километров дренажной системы, ученые института "Алтайводпроект" подготовили проект дренажного водостока. Летом текущего года на борьбу с грунтовыми водами было потрачено более пяти миллионов рублей.

Сейчас специалисты профильных институтов и ведомств разрабатывают проект новой дренажной системы.

"Город будет и дальше разрабатывать систему поверхностного дренажа, сделаем несколько дождеприемных колодцев на территории поселков. Второе — мы приступаем к кардинальным проектным работам по созданию инженерной защиты по обеспечению отсутствия подтоплений. С 2019 года мы внесем изменения в нашу региональную государственную программу охраны окружающей среды", — заявил врио министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин.

По словам Попрядухина, на выполнение всего плана работ потребуется два года. Речь идет не только о решении проблем в самых сложных районах города. Грунтовые воды – беда для всего населенного пункта. По подсчетам специалистов, на защиту Рубцовска может потребоваться до 170 миллионов рублей.

"В 2019 году будет полностью выполнена проектно-сметная документация по созданию водоотвода инженерной защиты по двум микрорайонам", — отметил руководитель ведомства. Он также добавил, что сроки можно ускорить, если будут деньги.

Врио главы региона Виктор Томенко в рамках рабочей поездки в Рубцовск во вторник, 4 сентября, заявил, что специалисты должны подготовить план и график работ по защите города от грунтовых вод, а возможности ускоренного финансирования могут быть найдены уже в текущем году.

"Допустим, деньги есть. Давайте нарисуем график, исходя из того, что есть сумма: вот заходи, бери ее и поехали работать. А я тогда наложу на него те сроки, которые будет позволять бюджет края, чтобы это реализовать. Нам известная финансовая гибкость нужна. Но все-таки первая задача — постараться быстрее из этой ситуации выйти", — заявил Томенко.

"Подготовим план действий по Рубцовску. Если будет дано ваше поручение по ускорению и возможности финансирования более ускоренного, мы значительно эти сроки сократим", — ответил Попрядухин.

Отметим, что проблема грунтовых вод актуальна не только для Рубцовска. Подтопления происходят в Шипуновском, Угловском, Михайловском, Поспелихинском, Ключевском и других районах Алтайского края.