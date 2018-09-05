Председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев направил запрос в Генпрокуратуру и МВД по поводу охоты на медведя, в которой принял участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, передает ТАСС.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлена охота группы людей, в числе которых Сергей Левченко в куртке с гербом Иркутской области и надписью "комиссия по ЧС и ПБ". Сначала человек в форме показывает губернатору, как стрелять из ружья, затем он тренируется, после чего группа людей вместе с Левченко окружает берлогу. Производится несколько выстрелов, после чего из берлоги вытаскивают тушу застреленного медведя.

"Поступок, на мой взгляд, недостойный ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины. Не говоря уж о том, что, на мой взгляд, в поступке этой группы лиц, во главе которой человек с гербом Иркутской области на рукаве, прослеживается явное нарушение закона. Направил запрос в Генеральную прокуратуру, а также в Министерство внутренних дел РФ — свою оценку должны дать правоохранители", — подчеркнул Николаев.

Начальник управления пресс-службы и информации губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич пояснила, что опубликованная видеозапись была сделана в ноябре 2016 года.

"Попавшая на видео охота проводилась в разрешенный период в охотничьих угодьях Нижнеудинского района Иркутской области, лицензия на отстрел животного была", — подчеркнула она.

"Кроме того, мы связались с руководителем охотничьих угодий этого района, который рассказал, что охоте предшествовали обращения местных жителей, которые жаловались на медведя-шатуна. Собаки загнали животное в берлогу, где зверь и был застрелен", — добавила Алашкевич.

Она также отметила, что областные власти связывают появление этого видео с предстоящими выборами в Законодательное собрание Иркутской области, которые состоятся 9 сентября, в единый день голосования.

"Мы считаем, что эта провокация связана именно с выборами в Заксобрание. Губернатор не нарушил ни один закон, ни одну норму, это была абсолютно лицензированная охота", — добавила руководитель пресс-службы.