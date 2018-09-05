Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин в интервью ТАСС рассказал о кадровой политике компании, о важности и значимости сотрудников старшего возраста и социальной защите работников.

"Принципы, заложенные в пенсионной реформе, "Роснефть" уже давно применяет в своей деятельности. Мы сохраняем "костяк" ветеранов, которые делятся своим бесценным опытом с молодыми сотрудниками", — заявил Сечин.

Он отметил, что многие из пожилых сотрудников курируют наиболее сложные и ответственные участки, работа на которых требует серьезнейшей подготовки и самой высокой квалификации: "Это и сложные виды бурения, и работа на установках по переработке нефти, и геологоразведка - одним словом, все направления нашего бизнеса".

"Мы отчетливо осознаем значимость этих сотрудников и их вклад не только в развитие компании, но и всей отрасли. Поэтому "Роснефть" придерживается принципа нулевой толерантности в отношении трудовой дискриминации работников предпенсионного и пенсионного возраста. Мы всецело поддерживаем инициативы президента России Владимира Путина по ужесточению ответственности для работодателей, незаконно увольняющих сотрудников этой возрастной категории, вплоть до уголовной", — подчеркнул Сечин.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что чрезмерно жесткая ответственность для работодателей за увольнение лиц предпенсионного возраста чревата тем, что своих мест будут лишаться работники, которые подошли к этому возрасту.