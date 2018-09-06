Спастическая диплегия (синдром Литтла) — наиболее часто встречающаяся форма ДЦП. Она влечет двигательные нарушения верхних и нижних конечностей, больше поражая ноги. У девятилетнего Максима как раз такой случай. До одного года никто не посоветовал маме лечить сына от неврологических нарушений до тех пор, пока они не проявятся явно в виде симптомов ДЦП. Врачи говорят, что из-за преждевременного рождения часть головного мозга мальчика длительное время страдала из-за гипоксии и не развилась. Это и повлекло заболевание.

Теперь главная поддержка и опора для мальчика – его мама Елена. Они остались вдвоем, когда ребенку было всего 2 года. Врачи, реабилитации, диагнозы, ЛФК, операции, тысячи писем в сотни фондов страны. Нехватка средств.

Три фонда страны в результате ее постоянных обращений смогли выделить Максиму несколько тренажеров, лекарства и дать совет: всю жизнь проходить вовремя и регулярно эффективные программы реабилитации, чтобы Максим смог сам научиться держать спину и ходить хотя бы на костылях.

Самое удивительное, что Максим учится в обычной школе, не на домашнем обучении. По словам Елены, ей пришлось пройти все круги ада, чтобы доказать, что ее ребенок может учиться с обычными детьми. Она уверена, что обучение в обычной школе быстрее развивает ребенка с ДЦП и он сможет адаптироваться к жизни.

"На перемене друзья Максима просят разрешения забрать его с собой на его специальном передвижном стуле на колесах и покатать по коридорам, они его просто обожают", — рассказывает Елена.

Спасительная реабилитация

В фонде "Облака" приняли решение помочь Максиму с мамой собрать средства на очередную программу реабилитации в местном центре развития для детей ДЦП "Оранжевая пантера". Здесь хорошие программы ЛФК, которые уверенно поднимают на ноги с синдромом Литтла. И сейчас самая главная задача, которая стоит перед Еленой, – укрепить сыну спину и ноги, чтобы Максим смог к пятому классу самостоятельно передвигаться с помощью костылей в школе. А пока мама мальчика сидит в школе все занятия, чтобы на перемене отнести сына в столовую или в туалет, а также в другие кабинеты. Ее мечта — устроиться на работу, чтобы дать сыну все, о чем он мечтает. В фонде "Облака" спросили Максима о его мечтах.

"Я мечтаю стать космонавтом, но я не смогу им стать никогда, потому что у меня слабый вестибулярный аппарат, — сказал Максим и добавил, опустив глаза: "А еще я инвалид".

Максим учится в третьем классе, и у него вся жизнь еще впереди. Она будет непростой, наполненной испытаниями - как физическими, так и духовными. Быть инвалидом в жизни тяжело. Но он осознает, что ему повезло, так как он может говорить, видеть, смеяться и быть со своими любимыми одноклассниками. От нас с вами зависит следующий этап качественной жизни Максима.

Мама Елена обратилась в фонд за помощью в оплате реабилитационного курса ЛФК в центре физического развития в Барнауле. Стоимость курса составляет более 7 тысяч рублей. И эта сумма, подъемная для многих, является недоступной для маленькой одинокой семьи, которая уже добилась огромных результатов.

"Помогите нам собрать средства на прохождение курса в специализированном профессиональном центре нашего города. Мы не отправляем Максима за границу или в столицы. В нашем городе есть прекрасные специалисты, которые приняли решение посвятить свою жизнь таким необычным детям, но которые все же остаются детьми, — говорят в фонде "Облака". — Максим ждет вашей поддержки. А мы ждем снова подтверждения, что вы верите в наши семьи и в нашу работу с малоимущими и многодетными семьями, которые остались одни в этой жизни решать неразрешимые материальные и психологические проблемы".

Сбор для "космонавта"

"Курс реабилитации пройти нужно уже в самое ближайшее время. Давайте поможем прямо сейчас Максиму и его маме Елене поверить в чудо и пройти курс. Сделайте пожертвование по удобным для вас реквизитам и уже скоро вы увидите фотографии и видео Максима с программы курса. Мы объявляем сбор в фонде на сумму 7 700 рублей для нашего маленького космонавта", — просят в фонде.

Для пожертвования необходимо выбрать любой удобный способ перечисления средств и указать в сообщении: "Максиму космонавту".

Новый способ сделать мгновенное пожертвование: через страницу "ВКонтакте" в группе фонда "Облака" кнопка "ПОЖЕРТВОВАТЬ";

на карту Сбербанка, если вам удобно, через "Сбербанк онлайн" №4276020427762163, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда);

по номеру телефона, привязанному к вашей карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.;

просто и быстро можно отправить пожертвование на короткий номер 3434 с кодовым словом "ОБЛАКА 100". Цифра после пробела означает сумму пожертвования, и вы можете выбрать ту сумму, которую решите сами и которая есть на вашем балансе телефона. Все средства с короткого номера попадают на расчетный счет фонда в Альфа-банке и сразу отражаются в комментариях к поступлениям под данным постом;

для юридических лиц и также для физических лиц, которые хотят работать только с юридическим счетом, есть расчетный счет в Альфа-Банке, и также все поступления адресные от физических лиц публикуются в отчетах под постом: р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774;

на сайте фонда есть кнопка "пожертвовать": по ней в течение 2 секунд вы можете сделать перевод средств по короткому номеру, а также увидеть все варианты перевода средств. Уже в скором времени на сайте откроется платежная система "Лейка", которая поможет вам вводить ваши данные карты и делать пожертвование не через ваш телефон, а через сайт. Сайт фонда: www.fondoblaka.com, кнопка "ПОМОЧЬ".

Фонд "Облака"

г. Барнаул, ул. Горького, 45

будние дни с 9:00 до 18:00 и в субботу с 10:00 до 16:00

тел.: 8 (3852) 590-180

сайт: www.fondoblaka.com

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