Четверг, 6 Сентябрь, 08:40

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 68,46
€ 79,14
450265
10°
Обь
105см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Дорожный ремонт - 2018
Новости

Нужна помощь для 9-летнего ребенка из Барнаула: срочный сбор 7700 рублей

, ИА "Амител"
"Удивительный и взрослый" - первое впечатление, которое производит девятилетний Максим

Спастическая диплегия (синдром Литтла) — наиболее часто встречающаяся форма ДЦП. Она влечет двигательные нарушения верхних и нижних конечностей, больше поражая ноги. У девятилетнего Максима как раз такой случай. До одного года никто не посоветовал маме лечить сына от неврологических нарушений до тех пор, пока они не проявятся явно в виде симптомов ДЦП.  Врачи говорят, что из-за преждевременного рождения часть головного мозга мальчика длительное время страдала из-за гипоксии и не развилась. Это и повлекло заболевание.

Теперь главная поддержка и опора для мальчика – его мама Елена. Они остались вдвоем, когда ребенку было всего 2 года. Врачи, реабилитации, диагнозы, ЛФК, операции, тысячи писем в сотни фондов страны. Нехватка средств.

Три фонда страны в результате ее постоянных обращений смогли выделить Максиму несколько тренажеров, лекарства и дать совет: всю жизнь проходить вовремя и регулярно эффективные программы реабилитации, чтобы Максим смог сам научиться держать спину и ходить хотя бы на костылях.

Самое удивительное, что Максим учится в обычной школе, не на домашнем обучении. По словам Елены, ей пришлось пройти все круги ада, чтобы доказать, что ее ребенок может учиться с обычными детьми. Она уверена, что обучение в обычной школе быстрее развивает ребенка с ДЦП и он сможет адаптироваться к жизни.

"На перемене друзья Максима просят разрешения забрать его с собой на его специальном передвижном стуле на колесах и покатать по коридорам, они его просто обожают", — рассказывает Елена.

Спасительная реабилитация

В фонде "Облака" приняли решение помочь Максиму с мамой собрать средства на очередную программу реабилитации в местном центре развития для детей ДЦП "Оранжевая пантера". Здесь хорошие программы ЛФК, которые уверенно поднимают на ноги с синдромом Литтла. И сейчас самая главная задача, которая стоит перед Еленой, – укрепить сыну спину и ноги, чтобы Максим смог к пятому классу самостоятельно передвигаться с помощью костылей в школе. А пока мама мальчика сидит в школе все занятия, чтобы на перемене отнести сына в столовую или в туалет, а также в другие кабинеты. Ее мечта — устроиться на работу, чтобы дать сыну все, о чем он мечтает. В фонде "Облака" спросили Максима о его мечтах. 

"Я мечтаю стать космонавтом, но я не смогу им стать никогда, потому что у меня слабый вестибулярный аппарат, — сказал Максим и добавил, опустив глаза: "А еще я инвалид". 

Максим учится в третьем классе, и у него вся жизнь еще впереди. Она будет непростой, наполненной испытаниями - как физическими, так и духовными. Быть инвалидом в жизни тяжело. Но он осознает, что ему повезло, так как он может говорить, видеть, смеяться и быть со своими любимыми одноклассниками. От нас с вами зависит следующий этап качественной жизни Максима.

Мама Елена обратилась в фонд за помощью в оплате реабилитационного курса ЛФК в центре физического развития в Барнауле. Стоимость курса составляет более 7 тысяч рублей. И эта сумма, подъемная для многих, является недоступной для маленькой одинокой семьи, которая уже добилась огромных результатов. 

"Помогите нам собрать средства на прохождение курса в специализированном профессиональном центре нашего города. Мы не отправляем Максима за границу или в столицы. В нашем городе есть прекрасные специалисты, которые приняли решение посвятить свою жизнь таким необычным детям, но которые все же остаются детьми, — говорят в фонде "Облака". — Максим ждет вашей поддержки. А мы ждем снова подтверждения, что вы верите в наши семьи и в нашу работу с малоимущими и многодетными семьями, которые остались одни в этой жизни решать неразрешимые материальные и психологические проблемы". 

Сбор для "космонавта"

"Курс реабилитации пройти нужно уже в самое ближайшее время. Давайте поможем прямо сейчас Максиму и его маме Елене поверить в чудо и пройти курс. Сделайте пожертвование по удобным для вас реквизитам и уже скоро вы увидите фотографии и видео Максима с программы курса. Мы объявляем сбор в фонде на сумму 7 700 рублей для нашего маленького космонавта", — просят в фонде.

Для пожертвования необходимо выбрать любой удобный способ перечисления средств и указать в сообщении: "Максиму космонавту".

  • Новый способ сделать мгновенное пожертвование: через страницу "ВКонтакте" в группе фонда "Облака" кнопка "ПОЖЕРТВОВАТЬ"; 
  • на карту Сбербанка, если вам удобно, через "Сбербанк онлайн" №4276020427762163, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда);
  • по номеру телефона, привязанному к вашей карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.; 
  • просто и быстро можно отправить пожертвование на короткий номер 3434 с кодовым словом "ОБЛАКА 100". Цифра после пробела означает сумму пожертвования, и вы можете выбрать ту сумму, которую решите сами и которая есть на вашем балансе телефона. Все средства с короткого номера попадают на расчетный счет фонда в Альфа-банке и сразу отражаются в комментариях к поступлениям под данным постом; 
  • для юридических лиц и также для физических лиц, которые хотят работать только с юридическим счетом, есть расчетный счет в Альфа-Банке, и также все поступления адресные от физических лиц публикуются в отчетах под постом: р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774;
  • на сайте фонда есть кнопка "пожертвовать": по ней в течение 2 секунд вы можете сделать перевод средств по короткому номеру, а также увидеть все варианты перевода средств. Уже в скором времени на сайте откроется платежная система "Лейка", которая поможет вам вводить ваши данные карты и делать пожертвование не через ваш телефон, а через сайт. Сайт фонда: www.fondoblaka.com, кнопка "ПОМОЧЬ". 

Фонд "Облака"
г. Барнаул, ул. Горького, 45
будние дни с 9:00 до 18:00 и в субботу с 10:00 до 16:00
тел.: 8 (3852) 590-180
сайт: www.fondoblaka.com
https://vk.com/fond_oblaka
https://www.instagram.com/fond_oblaka/

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

6.09.2018 08:30
Гость

Немного отправила... Держитесь ребята! Максу здоровья, маме терпения и сил. Не сдавайтесь!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
08:30
Где в Барнауле обучают детей бально-спортивным и европейским танцам
Почему стоит записать ребенка в Dance Studio DSC
08:23
СМИ: россияне стали реже заключать браки 0
08:17
Культовая рок-группа "Чайф" отметит 20-летие альбома "Шекогали" в Барнауле 0
08:06
Грандиозное "Автошоу MITSUBISHI 2018" дарит Автоцентр АНТ на День города 0
07:50
Скандальная российская рейв-группа LITTLE BIG выступит в Барнауле 0
07:34
Зима близко: в Рубцовске к отопительному сезону готово всего 27% домов 0
07:22
Где можно посмотреть видеотрансляцию выборов губернатора Алтайского края 1
07:15
Будет что посмотреть: премьерные спектакли барнаульских театров 0
07:03
Дом с зимним садом и зоной для вечеринок продают в Барнауле за 29,9 млн руб 2
06:45
Нужна помощь для 9-летнего ребенка из Барнаула: срочный сбор 7700 рублей 1
06:32
Отвлечь от гаджетов: как барнаульцам занять детей после школы 0
06:23
278-летие Барнаула: как праздновали День города десять лет назад 1
06:14
Северный ветер и потепление до +24 обещают в Алтайском крае 6 сентября 0
06:01
Почти 14 тысяч жителей Алтайского края решили голосовать не по прописке 2
05:56
Патриарх Кирилл назвал себя самым свободным иерархом в истории РПЦ 0
04:56
Названы россиянки, которые выступят на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" 0
03:58
Лукашенко собрал на своем участке урожай картофеля и арбузов 0
02:57
Минэкономразвития: из России выведут гораздо больше миллиардов долларов 5
01:57
Российские СМИ раскрыли подробности об "отравителях" Скрипалей 3
00:19
Ученые выяснили, как правильно питаться для долгой жизни 2
23:55
Археологи нашли в Выборгском замке фрагмент средневековой игры 0
23:38
Минобороны опубликовало видео ударов ВКС по боевикам в Идлибе 0
23:24
Школьники из России взяли четыре медали на олимпиаде по информатике 2
22:52
Критерии издания книг для школьников предложили разработать в Совфеде 2
22:32
Снижение потребления алкоголя в России заметили в Росалкогольрегулировании 2
22:10
Депутат из сибирской глубинки просит проверить выступление Тони Роббинса 1
21:53
Росстат зафиксировал в августе нулевую инфляцию 0
21:36
Бывшие топ-менеджеры "ФК Открытие" вернули банку 840 млн рублей из премий 0
21:17
Ресторан в Петербурге принял на работу робота-андроида "Марусю" 0
20:53
Совбез России подготовит план защиты РФ от санкций 1
20:38
Минэкономразвития РФ дало прогноз о возврате курса доллара к 63-64 рублям 0
20:27
Москва отреагировала на новые обвинения в отравлении Скрипалей 1
19:51
Медики предсказали раннюю смерть для 1,4 млрд человек 0
19:34
Россию официально обвинили в покушении на Скрипалей 10
19:08
Коротко о главном: скандал в "Горзеленхозе" и аграрный мегапроект на 3 млрд
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 5 сентября
18:46
Виктор Ан завершил карьеру и отказался тренировать в России 9
18:35
Центр Кудрина перейдет под контроль Минэкономразвития 1
18:14
Облака над Москвой в День города разгонят за 100 млн рублей 8
17:49
Спецоперацию по уничтожению 77 кг яблок провели на Урале при поддержке ФСБ 9
17:31
СМИ: второе землетрясение произошло на Южном Урале 1
17:22
Грузовик сгорел в Алтайском крае 0
17:13
Новую котельную построили на родине Шукшина в Алтайском крае 1
17:02
Минфин не планирует вводить минимальную цену на пиво в России 1
16:50
Количество детей-сирот резко снизилось в России 2
16:33
Эксперты предлагают ограничить запуск воздушных шаров из-за гибели животных 2
16:24
Массовое захоронение людей обнаружено в районном центре на Алтае 7
16:14
Пожилая пара уехала на белых "Жигулях" и пропала без вести в Алтайском крае 0
16:02
Daily Mail рассказала о недвижимости дочери депутата Госдумы на 3 млрд руб. 16
15:51
Вице-премьер Горного Алтая возглавил администрацию Майминского района 0
15:40
Рубцовчане оценят: Виктор Томенко рассказал о планируемой поддержке города 18

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.