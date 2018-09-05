ГК "ЭкоНива", являющаяся одним из крупнейших производителей молока в России и Европе, намерена реализовать в Алтайском крае крупный инвестпроект. Речь идет о создании животноводческого комплекса в Тальменском районе. Объем инвестиций оценивается в 2,8-2,9 млрд рублей. Сроки реализации — до 2020 года.

5 сентября руководитель ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг" Штефан Дюрр, врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко и глава Тальменского района Сергей Самсоненко подписали соглашение о реализации в регионе нового проекта.

В ближайшие 1,5 года в Тальменском районе планируется построить крупный молочный животноводческий комплекс на 3000 голов. Примерная стоимость проекта приближается к 3 млрд рублей. Площадка будет находиться в 3,5 км от райцентра. Для заготовки кормов предполагается использовать около 5000 га земли — по сути, это еще одна дополнительная площадка под растениеводство.

Всего в данном животноводческом комплексе будет создано 100 рабочих мест. Средняя зарплата составит 35-40 тысяч рублей. При этом в ближайшей перспективе "ЭкоНива" намерена также в Тальменском районе запустить еще два аналогичных животноводческих комплекса. Суммарно это позволит создать в муниципалитете примерно 400-420 новых рабочих мест.

В Алтайском крае предприятие возглавит региональный директор "ЭкоНива-АПК Холдинг" по сибирскому региону Сергей Ляхов. В перспективе положительно должен решиться вопрос переработки полученного на Алтае сырья, но это произойдет не в ближайшее время.

Между тем стоит отметить, что в соседней Новосибирской области (Маслянинский район) еще с 2006 года успешно работает хозяйство компании "ЭкоНива". В нем заняты примерно 800 сотрудников. За это время было построено два животноводческих комплекса — в селе Борково на 2500 голов и в селе Пеньково на 5000 голов. Еще один комплекс на 6000 голов строится в селе Елбань. В общей сложности в сутки удается производить свыше 180 тонн молока.

"ЭкоНива-АПК" — ведущий агрохолдинг России. Сельхозпредприятия компании работают в 10 регионах страны — Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Оренбургской, Тюменской, Рязанской, Новосибирской областях, а также в Татарстане и Башкирии. Общая площадь занятых земель составляет 386 тысяч га. Численность сотрудников, занятых в аграрном производстве, — около 9 тысяч человек. Ежедневно сельхозпредприятия "ЭкоНивы" производят 1400 тонн молока. Общее поголовье КРС — более 110 тысяч голов, из которых почти половина — это фуражные коровы.