Фото: Владимир Вайтиев
Скульптуру медведя установили на Мишиной горе в алтайском субкластере "Белокуриха-2", сообщает "Алтайская правда".
Создателями композиции стали скульптор-ювелир Владимир Войчишин и его помощник Григорий Волочай. "Сделали Михаила Потапыча и выпустили, что называется, на волю", – шутит автор скульптуры.
Медведя установили неподалеку от места, где строят новый горнолыжный комплекс.
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Отмечается, что высота мишки составляет два метра, а его вес – 8,5 тонн. Скульптура выполнена из пуштулимского мрамора. Постамент, на котором находится медведь, сделан из гранита и весит 36 тонн. Общая же высота композиции составляет 4,5 метра.
Комментарии
Создавали туркластер, а получился субластер.....