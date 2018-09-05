В Рубцовске немало проблем, но власти Алтайского края постараются выделить достаточно средств для помощи городу. Об этом заявил врио губернатора Виктор Томенко во время рабочего визита в Рубцовск во вторник, 4 сентября.
"Город живет, и хотя в нем много проблем, те вопросы, о которых договаривались в ходе рабочих совещаний и моей предыдущей поездки, решаются. Удалось этим летом увеличить объемы дорожного строительства, край целевым образом поддержал город. И я думаю, что, когда эти работы завершатся, рубцовчане смогут оценить результат. Надо сказать, что сегодня в благоустройство города активно привлекают средства из внебюджетных источников. Я думаю, что мы определимся с каким-то минимально необходимым и достаточным объемом средств, который надо вкладывать в поддержание нормального состояния города ежегодно. И будем стараться это каждый год планировать, а также, естественно, изыскивать возможности, чтобы понемногу улучшать ситуацию", — цитирует Томенко пресс-служба регионального правительства.
Оптимистичным он назвал и положение дел на местных предприятиях. Виктор Томенко убежден, что развитие предприятий и привлечение новых инвесторов будут основой для решения многих социальных вопросов. Он посетил несколько местных предприятий, в том числе рубцовские филиалы "Уралвагонзавода" и "Алтайвагона". Первое предприятие, по словам директора Антона Свиридова, недавно освоило выпуск гусеничных машин повышенной проходимости народно-хозяйственного назначения на базе серийно изготавливаемого многоцелевого гусеничного шасси МГШ-521М1.
На "Алтайвагоне" реализовали инвестиционный проект "Техническое перевооружение производства мелкого и среднего литья", что позволило увеличить объемы производства годового выпуска вагонных отливок до 60-65 тысяч тонн литья, освоить более 50 наименований отливок.
Также Виктору Томенко доложили, как в городе решается проблема подтопления грунтовыми водами.
Он поручил профильному министерству просчитать, сколько средств необходимо выделить в общей сложности на первоочередные меры по защите от подтопления. Если потребуется, то они могут быть запланированы в краевом бюджете уже в 2018 году.
В рамках поездки Виктор Томенко посетил лицей №6, Рубцовский медицинский колледж и городскую больницу №2, встретился с коллективами. Также он побывал на Южной тепловой станции, оценил готовность города к предстоящему осенне-зимнему периоду.
Комментарии
ха-ха, пообещал всем и вся выделить достаточные суммы, остался один маааленький вопрос откуда в дырявом и втором по дотациям в России бюджете края столько денег?!
Не так уж и много у нас проблем, но если какие-то Виктор Петрович решит, то будет замечательно.
А про федеральный бюджет ты не подумал ? Ты прежде чем кого-то осуждать дай ему шанс проявить себя
Развитие предприятий и привлечение новых средств могло бы решить социальные проблемы. Томенко выглядит надёжным и адекватным человеком, который заинтересован в развитии всего края!
А про федеральный бюджет ты не подумал ? Ты прежде чем кого-то осуждать дай ему шанс проявить себя
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Федеральный бюджет с дырой в бюджете в 1,5 трлн. рублей увеличит финансирование и без того дотационного региона? вот ты сказочник похлеще своего хозяина.
Сегодня был у нас в мед.колледже на многих произвел положительное впечатление.
Ты где такой лапши навешал на свои уши?
Наконец-то нашелся тот человек,который поможет этому умирающему городу.
Думаю Рубцовчане счастливы.
Развитие предприятий и привлечение новых средств могло бы решить социальные проблемы. Томенко выглядит надёжным и адекватным человеком, который заинтересован в развитии всего края!
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Китайцы уже приезжали, хотели автомобильный завод построить после того как они увидели что от тракторного завода осталось у них глаза стали похлеще чем японцы в аниме рисуют, развернулись и уехали. А еще там полиметалы хотели добывать китайцы только вот наша бюрократия свела на нет все их инвестиции
Томенко тут в регионе всего 100 дней, а кажется,что всю жизнь, столько на него проблем уже повесили. Другие кандидаты как сидели сложа руки так и сидят...
И чо?
Не знаю почему столько хейтеров во круг Виктора Петровича,мне кажется он настроен оживить Алтайский край и привести все в порядок.
Ты где такой лапши навешал на свои уши?
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Снимаю которую твой хозяин единоросс Томенко по навешал
А, так Прусакова всегда ее всем вешала)
И чо?
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То что ни одно крупное производство не пойдет в Рубцовск, даже тупо из-за тарифов на электроэнергию которая в 6 раз выше чем в Иркутской области.
Хотя что тупню из пресс-службы объяснять у которого стоит задача за 20 т.р. в месяц лизать, как тебя самого то не воротит от офшорного зада?
5.09.2018 15:57
Татьяна
А что они должны делать? Врио не они, а Томенко.
Рубцовск стал похож на погибшую деревню,надеюсь Томенко сможет все нормализовать!
5.09.2018 16:05
Алексей
Интересно услышать, на чём же основаны эти надежды?) Меня щас поставь врио - я объеду ещё в 10 раз больше мест и наобещаю им ещё в 100 раз больше, и чо дальше?)