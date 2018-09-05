В Рубцовске немало проблем, но власти Алтайского края постараются выделить достаточно средств для помощи городу. Об этом заявил врио губернатора Виктор Томенко во время рабочего визита в Рубцовск во вторник, 4 сентября.

"Город живет, и хотя в нем много проблем, те вопросы, о которых договаривались в ходе рабочих совещаний и моей предыдущей поездки, решаются. Удалось этим летом увеличить объемы дорожного строительства, край целевым образом поддержал город. И я думаю, что, когда эти работы завершатся, рубцовчане смогут оценить результат. Надо сказать, что сегодня в благоустройство города активно привлекают средства из внебюджетных источников. Я думаю, что мы определимся с каким-то минимально необходимым и достаточным объемом средств, который надо вкладывать в поддержание нормального состояния города ежегодно. И будем стараться это каждый год планировать, а также, естественно, изыскивать возможности, чтобы понемногу улучшать ситуацию", — цитирует Томенко пресс-служба регионального правительства.

Оптимистичным он назвал и положение дел на местных предприятиях. Виктор Томенко убежден, что развитие предприятий и привлечение новых инвесторов будут основой для решения многих социальных вопросов. Он посетил несколько местных предприятий, в том числе рубцовские филиалы "Уралвагонзавода" и "Алтайвагона". Первое предприятие, по словам директора Антона Свиридова, недавно освоило выпуск гусеничных машин повышенной проходимости народно-хозяйственного назначения на базе серийно изготавливаемого многоцелевого гусеничного шасси МГШ-521М1.

На "Алтайвагоне" реализовали инвестиционный проект "Техническое перевооружение производства мелкого и среднего литья", что позволило увеличить объемы производства годового выпуска вагонных отливок до 60-65 тысяч тонн литья, освоить более 50 наименований отливок.

Также Виктору Томенко доложили, как в городе решается проблема подтопления грунтовыми водами.

Он поручил профильному министерству просчитать, сколько средств необходимо выделить в общей сложности на первоочередные меры по защите от подтопления. Если потребуется, то они могут быть запланированы в краевом бюджете уже в 2018 году.

В рамках поездки Виктор Томенко посетил лицей №6, Рубцовский медицинский колледж и городскую больницу №2, встретился с коллективами. Также он побывал на Южной тепловой станции, оценил готовность города к предстоящему осенне-зимнему периоду.