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Новости

Daily Mail рассказала о недвижимости дочери депутата Госдумы на 3 млрд руб.

, ИА "Амител"
Сам депутат отверг свою причастность к покупкам дочери

Фото: Instagram Эльсины Хайровой

Газета Daily Mail рассказала о покупке дорогой недвижимости Эльсиной Хайровой — дочерью депутата Государственной думы и члена комитета Госдумы по обороне Рината Хайрова.

По данным издания, Эльсина приобрела особняк на юге графства Суррей за 22 млн фунтов стерлингов. В нем 10 спален, 15 ванных комнат, два лифта, бассейн, игровой зал, собственные кинотеатр, спа-салон и винный погреб, а также гараж на шесть автомобилей, пишет ZNAK. Ранее она также купила квартиру в центре Лондона стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, стоимость двух объектов недвижимости составляет 2,8 млрд рублей.

Отмечается, что супруг Хайровой Дмитрий Цветков учился на юрфаке Санкт-Петербургского государственного университета, где научным руководителем у него был профессор Николай Егоров, которого называют однокурсником президента РФ Владимира Путина. А одним из преподавателей у Цветкова был сам Дмитрий Медведев.  

Официально задекларированные доходы господина Хайрова — около £105 тыс. в год. С 1998 по 2007 год он возглавлял УФНС по Республике Татарстан, а затем работал советником министра обороны Анатолия Сердюкова, отмечает "Лентач". Редакции "Бизнес Online" удалось взять комментарий у Хайрова, который отверг свою причастность к покупкам дочери.

"Моя дочка уже взрослый человек. У нее муж — бизнесмен, есть двое детей. После школы она вышла замуж и затем окончила университет в Лондоне. Они сейчас там живут своей жизнью. Что касается намеков в статье на мои доходы, то все мои доходы задекларированы. Я и когда в налоговой работал, свои доходы декларировал, и когда шел на выборы в Госдуму, и когда стал депутатом. Мои доходы тысячу раз проверяли — и никаких претензий не было. Я настолько публичный и настолько прозрачный, что никаких вопросов ко мне быть не может. А если эту тему поднимают в СМИ, значит, это кому-то надо", — отметил депутат.

Супруг Эльсины Хайровой, ранее питерский бизнесмен, а ныне британский предприниматель Дмитрий Цветков, пояснил, что купил лондонскую квартиру у одного из своих деловых партнеров: "Это была совершенно рыночная сделка. Речь идет о достаточно уникальном доме, в нем практически отсутствуют предложения. Я узнал, что он продает свою квартиру, и решил стать покупателем. Мы достаточно долго занимались этой сделкой. Я организовывал финансирование от одного из частных банков, деньги использовались исключительно заемные, и в течение года я постепенно погашал займы".

Рассказал он и о покупке особняка: "Так получилось, что девелопер, который построил этот особняк на 90–95 процентов, в связи с определенным кризисом в стране, связанным с Brexit, стал испытывать потребность в привлечении дополнительного капитала. Это была чисто инвестиционная сделка, покупка с целью дальнейшей перепродажи. Мы инвестируем деньги в достройку особняка, у нас есть конкретный покупатель, и мы знаем, по какой цене будет совершена покупка". 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.09.2018 16:08
- гость -

как хорошо что хоть кто то красиво живет

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5.09.2018 16:13
гость

кто там из этих ранее вякал про запрет телефонов в школе дороже 5 тыс.руб и расслоение общества?

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5.09.2018 16:18
- гость -

А вот если случиться в мире отвратительное массовое взаимное убийтво - война...И надо будет нанести удары по обьектам врага - Лондону, Нью Йорку, Парижу. Позволят ли такие депутаты, а также высшие госчиновники ( укоторых всё то же самое) сделать это Главковерху?! Ответ очевиден Учил нас ИХ “Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше” (Матф. 6:21).

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5.09.2018 16:19
гость

Если поскрести по депутатам , министрам и олигархам , то уварованых ими у населения денег на выплату пенсий лет на 50 хватит .

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5.09.2018 16:19
- гость -

зачем ей 15 ванных комнат

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5.09.2018 16:20
гость

Сколько не пытался так и не смог найти смысл оставаться в этой стране.

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5.09.2018 16:20
Гость

Патамушта это их страна.

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5.09.2018 16:23
- гость -

сколько лживых у нас депутатов и госчиновников, необходимо вводить расстрельную статью как в Китаи за казнокрадство, вот тогда будет порядок в стране. По факту сейчас одно балобольства что денег нет... но вы держитесь!!!

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