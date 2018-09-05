Газета Daily Mail рассказала о покупке дорогой недвижимости Эльсиной Хайровой — дочерью депутата Государственной думы и члена комитета Госдумы по обороне Рината Хайрова.

По данным издания, Эльсина приобрела особняк на юге графства Суррей за 22 млн фунтов стерлингов. В нем 10 спален, 15 ванных комнат, два лифта, бассейн, игровой зал, собственные кинотеатр, спа-салон и винный погреб, а также гараж на шесть автомобилей, пишет ZNAK. Ранее она также купила квартиру в центре Лондона стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, стоимость двух объектов недвижимости составляет 2,8 млрд рублей.

Отмечается, что супруг Хайровой Дмитрий Цветков учился на юрфаке Санкт-Петербургского государственного университета, где научным руководителем у него был профессор Николай Егоров, которого называют однокурсником президента РФ Владимира Путина. А одним из преподавателей у Цветкова был сам Дмитрий Медведев.

Официально задекларированные доходы господина Хайрова — около £105 тыс. в год. С 1998 по 2007 год он возглавлял УФНС по Республике Татарстан, а затем работал советником министра обороны Анатолия Сердюкова, отмечает "Лентач". Редакции "Бизнес Online" удалось взять комментарий у Хайрова, который отверг свою причастность к покупкам дочери.

"Моя дочка уже взрослый человек. У нее муж — бизнесмен, есть двое детей. После школы она вышла замуж и затем окончила университет в Лондоне. Они сейчас там живут своей жизнью. Что касается намеков в статье на мои доходы, то все мои доходы задекларированы. Я и когда в налоговой работал, свои доходы декларировал, и когда шел на выборы в Госдуму, и когда стал депутатом. Мои доходы тысячу раз проверяли — и никаких претензий не было. Я настолько публичный и настолько прозрачный, что никаких вопросов ко мне быть не может. А если эту тему поднимают в СМИ, значит, это кому-то надо", — отметил депутат.

Супруг Эльсины Хайровой, ранее питерский бизнесмен, а ныне британский предприниматель Дмитрий Цветков, пояснил, что купил лондонскую квартиру у одного из своих деловых партнеров: "Это была совершенно рыночная сделка. Речь идет о достаточно уникальном доме, в нем практически отсутствуют предложения. Я узнал, что он продает свою квартиру, и решил стать покупателем. Мы достаточно долго занимались этой сделкой. Я организовывал финансирование от одного из частных банков, деньги использовались исключительно заемные, и в течение года я постепенно погашал займы".

Рассказал он и о покупке особняка: "Так получилось, что девелопер, который построил этот особняк на 90–95 процентов, в связи с определенным кризисом в стране, связанным с Brexit, стал испытывать потребность в привлечении дополнительного капитала. Это была чисто инвестиционная сделка, покупка с целью дальнейшей перепродажи. Мы инвестируем деньги в достройку особняка, у нас есть конкретный покупатель, и мы знаем, по какой цене будет совершена покупка".