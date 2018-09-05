Руководители ряда российских заповедников выступили с призывом ограничить запуск воздушных шаров на массовых мероприятиях. Казалось бы, обычное развлечение может стать причиной смерти животных, которые гибнут, запутываясь в веревках от шаров. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поддержал этот призыв, сообщает пресс-служба министерства.

"Символичное, красивое и невинное, на первый взгляд, действо — выпускание в небо ярких воздушных шаров – не такое уж и безобидное. Шары загрязняют самые отдалённые и нетронутые уголки нашей планеты, создавая неминуемую опасность для живого. Шары, превратившись в мусор, годами продолжают выделять химикаты в окружающую среду. Птицы, наземные и морские животные мучительно гибнут, запутываясь в веревках, привязанных к шарам. Сами лопнувшие шарики становятся смертельным кормом для рыб, птиц и млекопитающих", — рассказал директор государственного природного заповедника "Магаданский" Юрий Бережной.

Кроме него с таким призывом выступили представители дальневосточных особо охраняемых природных территорий: Кроноцкого (Камчатский край) заповедника, национального парка "Земля леопарда" (Приморский край), ФГБУ "Заповедное Приамурье" (Хабаровский край).

По словам директора Кроноцкого заповедника Петра Шпиленка, в заповеднике неоднократно зафиксированы случаи травмирования и гибели тюленей, морских птиц в акватории и даже наземных млекопитающих, обитающих на побережье, в сетях, пластиковых отходах, обрывках воздушных шаров и декоративных лент, которые приносит течением.

По словам экспертов, в последние годы таких массовых акций становится только больше.

"В воздухе гелиевый шар существует не больше часа. Далее под влиянием либо высоких температур, либо сильного ветра, либо других внешних факторов шар сдувается и падает. В воде или на суше он может привлечь зверей, птиц и рыб как объект питания. Экологами всего мира все чаще отмечаются случаи гибели животных от съеденного ими латекса, полиэтилена или других ТБО. Также гелиевые шары значительно загрязняют экосистему, ведь разлагается латекс около четырех лет", — прокомментировала заместитель директора по науке ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова Евгения Бисикалова.