Среда, 5 Сентябрь, 18:22

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 68,46
€ 79,14
481695
16°
Обь
105см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Дорожный ремонт - 2018
Новости

Эксперты предлагают ограничить запуск воздушных шаров из-за гибели животных

, ИА "Амител"
Животные в российских заповедниках все чаще запутываются в веревках от шаров

Руководители ряда российских заповедников выступили с призывом ограничить запуск воздушных шаров на массовых мероприятиях. Казалось бы, обычное развлечение может стать причиной смерти животных, которые гибнут, запутываясь в веревках от шаров. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поддержал этот призыв, сообщает пресс-служба министерства.

"Символичное, красивое и невинное, на первый взгляд, действо — выпускание в небо ярких воздушных шаров – не такое уж и безобидное. Шары загрязняют самые отдалённые и нетронутые уголки нашей планеты, создавая неминуемую опасность для живого. Шары, превратившись в мусор, годами продолжают выделять химикаты в окружающую среду. Птицы, наземные и морские животные мучительно гибнут, запутываясь в веревках, привязанных к шарам. Сами лопнувшие шарики становятся смертельным кормом для рыб, птиц и млекопитающих", — рассказал директор государственного природного заповедника "Магаданский" Юрий Бережной.

Кроме него с таким призывом выступили представители дальневосточных особо охраняемых природных территорий: Кроноцкого (Камчатский край) заповедника, национального парка "Земля леопарда" (Приморский край), ФГБУ "Заповедное Приамурье" (Хабаровский край).

По словам директора Кроноцкого заповедника Петра Шпиленка, в заповеднике неоднократно зафиксированы случаи травмирования и гибели тюленей, морских птиц в акватории и даже наземных млекопитающих, обитающих на побережье, в сетях, пластиковых отходах, обрывках воздушных шаров и декоративных лент, которые приносит течением.

По словам экспертов, в последние годы таких массовых акций становится только больше.

"В воздухе гелиевый шар существует не больше часа. Далее под влиянием либо высоких температур, либо сильного ветра, либо других внешних факторов шар сдувается и падает. В воде или на суше он может привлечь зверей, птиц и рыб как объект питания. Экологами всего мира все чаще отмечаются случаи гибели животных от съеденного ими латекса, полиэтилена или других ТБО. Также гелиевые шары значительно загрязняют экосистему, ведь разлагается латекс около четырех лет", — прокомментировала заместитель директора по науке ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова Евгения Бисикалова.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

5.09.2018 16:48
- гость -

Правильно, давно пора! Особенно неуместны такие мероприятия "в память..."

0  0
5.09.2018 18:13
- гость -

Только вот лисенок на фото запутался в китайскую сеть, а не в веревки от шариков.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
18:14
Облака над Москвой в День города разгонят за 100 млн рублей 0
17:49
Спецоперацию по уничтожению 77 кг яблок провели на Урале при поддержке ФСБ 2
17:31
СМИ: второе землетрясение произошло на Южном Урале 0
17:22
Грузовик сгорел в Алтайском крае 0
17:13
Новую котельную построили на родине Шукшина в Алтайском крае 1
17:02
Минфин не планирует вводить минимальную цену на пиво в России 1
16:50
Количество детей-сирот резко снизилось в России 1
16:33
Эксперты предлагают ограничить запуск воздушных шаров из-за гибели животных 2
16:24
Массовое захоронение людей обнаружено в районном центре на Алтае 5
16:14
Пожилая пара уехала на белых "Жигулях" и пропала без вести в Алтайском крае 0
16:02
Daily Mail рассказала о недвижимости дочери депутата Госдумы на 3 млрд руб. 12
15:51
Вице-премьер Горного Алтая возглавил администрацию Майминского района 0
15:40
Рубцовчане оценят: Виктор Томенко рассказал о планируемой поддержке города 18
15:33
Японские ученые создали первый в мире космический лифт 3
15:22
Хранилище боеприпасов обнаружили силовики в почтовом отделении на Алтае 0
15:13
Мегапроект: в Алтайском крае появится животноводческий комплекс за 3 млрд 6
15:01
Сечин рассказал о "новых" пенсионных принципах "Роснефти" 1
14:49
Двухметровый медведь из мрамора украсил Мишину гору в "Белокурихе-2" 1
14:32
Алтайские единороссы намерены сохранить региональные льготы пенсионерам 25
14:22
Город топит: как в Рубцовске собираются решить проблему грунтовых вод 3
14:13
Пешехода сбили на проспекте Красноармейском в Барнауле 2
14:01
Депутат Госдумы объяснил желание проверить охоту иркутского губернатора 8
13:51
Подписи против оборудования вертолетной площадки в лесу собирают в Барнауле 20
13:41
Барнаульская пенсионерка отсудила проданную за микрозайм квартиру 7
13:34
Ким Чен Ын появился на публике впервые после двухнедельного отсутствия 1
13:20
Рекорд мира совместными силами: как Барнаул стал самым спортивным 3
13:12
Более трех лет колонии дали барнаульцу за угрозы взорвать адвоката 4
13:02
Больница пострадала в эпицентре землетрясения на Южном Урале 0
12:49
Проклятое место: за что осудили экс-директора барнаульского "Горзеленхоза" 7
12:35
Осеннее равноденствие в Барнауле хотят отметить шествием духовых оркестров 3
12:23
Минкульт запретил показывать фильм о культуре "Похищенные сокровища Европы" 12
12:15
Опознано тело погибшего в Горном Алтае альпиниста: это житель Белокурихи 1
12:02
Охоту иркутского губернатора на медведя оценят в МВД и Генпрокуратуре 24
11:53
Уровень инфляции в Горном Алтае снизился до 1,7% 1
11:42
Егор Крид удивит барнаульцев своей новой "взрослой" пластинкой 0
11:31
Минимальную цену на пиво планируют установить в России 3
11:24
Житель Горного Алтая совершил кражу на тракторе: похитил 32 центнера сена 0
11:19
Новый филиал магазина кровельных и фасадных материалов откроется в Барнауле 0
11:12
Трассу под Барнаулом закроют на три часа из-за военных учений 0
11:03
Отпуск по уходу за ребенком предложили приравнять к трудовому стажу 14
10:52
Уникальный фермент для производства сыра разработали ученые АлтГУ 5
10:33
Жители Хакасии лепят снеговиков из первого снега 2
10:22
Алтаю нужны многодетные семьи: в "ДАРе" выписали пятитысячного малыша 12
10:11
Лавров заявил, что США манипулируют долларом 33
10:03
Мотоциклист выехал на встречку и погиб после столкновения с фурой на Алтае 1
09:56
Входящие звонки внутри страны для абонентов МТС теперь бесплатные 0
09:50
Доску почета обновили около администрации Барнаула 7
09:41
За три месяца 600 встреч: на Алтае вышел фильм о Викторе Томенко 26
09:31
Ночной пожар произошел на заводе механических прессов в Барнауле 2
09:22
Детям раздали дневники с гербом России, на котором орел держит серп и молот 7
09:14
Санкт-петербургская группа The Hatters вновь выступит в Барнауле 0
09:02
Новый туристический сбор хотят ввести сразу по всей России 11
08:54
Опубликовано видео удара Израиля по Сирии 2
08:47
Введение лицензий для видеоблогеров прокомментировали в Госдуме 2
08:29
Олимпийские стипендии предложили увеличить с 32 до 52 тысяч из-за инфляции 10
08:17
10 интересных фактов из жизни реального кардинала Ришелье 7
08:06
Топ-8 востребованных и высокооплачиваемых профессий будущего 10
08:00
Мировые технологии имплантации зубов: Израиль в России 0
07:50
Легендарная группа "The Чиж & Co" исполнит свои хиты в Барнауле 2
07:34
Бизнес в объективе: как можно заработать на любимом хобби 0
07:22
Цены на бензин в Алтайском крае пережили трехмесячный "сон": что дальше 4
07:03
Элитную квартиру с нестандартными комнатами продают в Барнауле за 5,9 млн 1
06:48
Люди разбегаются из алтайской глубинки, отчаявшись ждать помощи от властей 23
06:32
Я за интернационал: цитаты из великого фильма "Чапаев" 1
06:17
Без дождей и +19 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 5 сентября 0
06:01
Женщины не слабее мужчин: барнаульский тренер о карате и клубе "Адреналин" 2
05:59
Лавров заявил о риске военной конфронтации между США и Россией 5
04:58
Капитализация Amazon впервые превысила $1 трлн 1
03:30
Минобороны показало, как будет выглядеть главный храм Вооруженных сил 10
02:48
Священника из Татарстана отстранили за советы смотреть кино для взрослых 2
01:52
Прокуратура уточнила сумму штрафа для депутата после ДТП с двумя смертями 1
00:37
Экологи в Подмосковье обнаружили редкую бабочку-колибри 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.