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Карьера со школы: 7 причин отдать ребенка на занятия робототехникой

, ИА "Амител"
Детское увлечение может перерасти в будущую востребованную и высокооплачиваемую профессию

Школьные занятия – это четко выстроенный план, где детям дают базовые знания по различным предметам. Однако затем, поступая в престижные вузы по современным специальностям, ребята могут столкнуться с определенными сложностями – во многих учебных заведениях необходимо наличие портфолио. Потому очень хорошо, если дети и их родители позаботились об этом моменте еще в школьные годы. Сделать это можно, например, посещая занятия в специальных развивающих центрах. Что опять же означает опыт, увлеченность, проведение досуга с пользой для вашего ребенка.  

Именно для того, чтобы помочь детям сориентироваться в сложном, но очень интересном мире современных профессий, в Барнауле был создан Центр науки и творчества "Уникум". Как отмечают в центре, даже самые заядлые "игроманы" начинают использовать современные технологии как инструмент для создания чего-то нового, начинают мыслить, творить, фантазировать, конструировать и программировать. Можно посетить бесплатное пробное занятие в "Уникуме" или мастер-класс. После этого ребенок сам решит, насколько ему интересно этим заниматься в дальнейшем. Так, "Уникум" предлагает занятия для детей по нескольким направлениям.

Робототехника

Чем занятия робототехникой полезны для ребенка? Есть 7 причин, чтобы ребенок посещал такие занятия:

  • формирование технического мышления;
  • развитие творческого и научно-технического потенциала;
  • развитие мелкой моторики;
  • приобретение навыков математики и счета;
  • развитие образного представления и логики;
  • занятие творчеством;
  • умение работать в команде.

"Робототехника – наука многогранная, она включает знания из области физики, математики, информатики и других наук. И чем раньше ребенок научится в этом разбираться, тем увереннее будет чувствовать себя в дальнейшем. Стоит ли говорить, что сегодня это динамично развивающееся направление, которое применимо во многих областях. Через 10-20 лет это наверняка станет одной из самых популярных и успешных профессий, а потому интересное увлечение может стать для ребенка любимой и приносящей хороший доход работой в будущем", — отмечают в Центре "Уникум".



Программирование

Мир сильно изменился, вместе с ним изменилась скорость передачи информации. Программирование и сегодня одно из популярных направлений, в будущем которое только будет развиваться.

Среди преимуществ таких занятий для детей выделяют развитие логики, выработку умения систематизировать имеющиеся и приходящие знания, что позволяет намного проще с ними управляться, а также развитие пространственного мышления и способности к творчеству, не ангажированному мышлению.

Видеоблогинг

Это очень популярное направление сегодня среди детей. Однако стоит признать, что многие из них просто смотрят каналы в интернете и ничего не создают сами. Вот здесь задача родителей как раз и заключается в том, чтобы перевести увлечение в полезное русло. Работа над собственным каналом позволяет детям реализовывать творческий потенциал и даже зарабатывать свои первые деньги. Видеоблогинг – это новый вид творчества, в котором ребенок может развивать свои навыки в игровой и интересной форме.

К тому же такие занятия формируют целый набор полезных навыков — развитие речи, умение говорить на камеру, видеомонтаж, технические дисциплины (съемки, операторство, звукомонтаж), сценарное мастерство, понимание маркетинга и запросов целевой аудитории, владение компьютерной графикой и анимацией.

В дальнейшем ребенок сможет успешно применить полученные навыки во взрослой жизни: в сфере кино, телевидения, программирования, рекламы, режиссуры. А навыки ораторского мастерства и вовсе применимы практически во всех сферах нашей жизни.

Мультипликация и анимация

В мультстудии "Мультвили" помогают детям развивать творческие способности и воплощать свои фантазии. Здесь ребята изучают мультипликацию от азов до профессионального уровня.

Для самых маленьких проводятся занятия по обучающей мультипликации. Старшие и средние группы работают над созданием собственных полноценных мультфильмов, знакомятся со всеми техниками анимации, изучают монтаж и компьютерную графику, активно участвуют в мультипликационных фестивалях, проводимых по всей России и за рубежом.

Работа над созданием мультфильма несет неоценимую пользу в развитии детского потенциала: развивается творческое мышление, логика, внимательность, повышаются коммуникативные навыки, тренируется мелкая моторика рук, прививаются терпение и усидчивость.

Процесс создания мультфильма интересен и увлекателен, и в конце трудоемкой работы ребенок получает результат в форме готового мультфильма, созданного собственными руками.

Центр "Уникум"

Чтобы быть уверенным, что робототехника увлечет ребенка, можно посетить бесплатное пробное занятие в "Уникуме". После прохождения мастер-класса ребенок сам решит, захочет ли он заниматься этим в дальнейшем.

Стоимость занятия по любому из направлений составляет 2000-2500 рублей в месяц. Никакие дополнительные платы не предусмотрены. Все, что нужно, – это посещать занятия, принимать участие в активной жизни Центра "Уникум" и радоваться успехам ребенка.

Для удобства центр работает в двух частях города — просто выберите тот, в который вам быстрее и предпочтительнее добираться.

Записаться в "Уникум" можно по указанному ниже телефону. Администратор поможет подобрать для вас группу по возрасту и удобное время для занятий.

Центр науки и творчества "Уникум":
г. Барнаул, ул. Шумакова, 17а; пр. Комсомольский, 80в
тел.: 8 (3852) 39-08-33
сайт: unikum22.ru
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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