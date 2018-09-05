Количество детей-сирот резко снизилось в России

Член Совета по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот при Министерстве просвещения Армен Попов заявил, что в России установилось рекордно низкое число детей-сирот, сообщает телеканал 360.

По его словам, в банке ведомства осталось меньше 48 тысяч анкет, тогда как пять лет назад их было 68,8 тысячи, а 10 лет назад — 115,6 тысячи. Такое снижение специалисты связывают с федеральной и региональной поддержкой приемных родителей, позволяющей большому количеству россиян усыновить ребенка.

На данный момент в России насчитывается порядка 180 тысяч приемных родителей.

Попов также отметил тенденцию чаще забирать в семью детей с инвалидностью: "Люди чувствуют потребность помогать им. Например, сейчас не найти в детском доме ребенка с синдромом Дауна. Их моментально забирают в семьи, чаще в те, где уже есть такой ребенок".

Отмечается, что на сегодняшний день в России существует 2,9 тыс. организаций, сопровождающих семьи усыновителей по медицинским, психологическим и педагогическим показаниям. Также появились школы приемных родителей, где будущие мамы и папы проходят обучение.