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Хранилище боеприпасов обнаружили в Угловском отделении Рубцовского почтамта, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на данные регионального управления Росгвардии.

Известно, что 31 револьверный патрон калибра 7,62 миллиметра хранился в запертом на замок металлическом ящике, замурованном в стену.

В Росгвардии добавляют, что ответственные за хранение оружия лица уверяют — два года назад при приеме-передаче комнаты от предыдущего работника они не смогли открыть замок, поэтому о содержимом ящика ничего не знали.

В данный момент по этому факту проводится проверка.