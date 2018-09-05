Облака над Москвой в День города разгонят за 100 млн рублей

В случае плохой погоды в День города облака над Москвой разгонят за 100 млн рублей, сообщает "Интерфакс".
Как следует из данных на портале госзакупок, мероприятия по возможной метеозащите столицы в дни празднования 871-летия обойдутся городскому бюджету в 100 млн рублей. По условиям госконтракта, облака над городом при необходимости разгонят до 12 единиц спецавиации с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра, 8 и 9 сентября в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура в субботу составит 23-25, в воскресенье — 21-26 градусов.
Всего Москва зарезервировала на разгон облаков в праздники 2018 года (1 и 9 мая, 12 июня и День города) 400 млн рублей.
Комментарии
А для ЗАМКАДЫШЕЙ денег нет, вы там держитесь!
Да что там... По 25 рублей с человека. Нет чтобы нам помочь!
Сытый голодному не товарищ, вот так
да я воробья в поле загоняю!
ну наф
Все наши пенсии ушли за границу при содействии правительства и бездействии спецслужб. И поэтому они с пенсиями, а народ с голой попой.
Мы не сеем, мы не пашем,
Мы валяем дурака
В огороде х...м машем
Разгоняем облака