Управление Россельхознадзора по Свердловской области при оперативной поддержке сотрудников регионального УФСБ провело спецоперацию, в результате которой было изъято и уничтожено 77 килограммов яблок, сообщает ZNAK со ссылкой на пресс-службу территориального управления ведомства.
"В ходе мероприятия на одном из складов обнаружена запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию подкарантинная продукция — шесть коробок свежих яблок неустановленного происхождения", — говорится в пресс-релизе.
Коробки с плодами были изъяты на одной из овощебаз Екатеринбурга, какой именно, не уточняется, так как эта информация относится к числу оперативных разработок ФСБ.
Яблоки срочно вывезли за 70 километров от уральской столицы на полигон завода "Интер" в Верх-Нейвинске и там уничтожили.
Сначала яблоки раздавили ковшом фронтального погрузчика, потом переехали колесами и засыпали землей.
Комментарии
Всем медали. Начальника управления представить к герою России
77 килограмм, вывезли за 70 км. семеро сотрудников ФСБ, которые 7 месяцев разрабатывали данную операцию. И переехать яблоки трактором пришлось тоже 7 раз.
Детям раздать не вариант?
Крупнейшая спецоперация, аж 77 кг...
Яблоки давно были в разработке спец. служб, ФСБ провело громадную оперативную работу, в партию яблок неизвестного происхождения внедрили яблоко краснодарского происхождения, и наконец спец наз ФСБ накрыл всё партию.
Зря зубоскалите, шаловливые ручонки! И одного яблока хватит, чтобы такую заразу занести. Не хуже "Новичка" будет, иди борщевика
С яблоками у ФСБ, как то получше вышло, чем со С крипалями
Надо было перед засыпанием землёй хлоркой обильно посыпать.Для надёжности.
Внимание! Яблоки-экстремисты, поймать и обезвредить!