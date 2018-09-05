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Спецоперацию по уничтожению 77 кг яблок провели на Урале при поддержке ФСБ

, ИА "Амител"
Яблоки вывезли на полигон, находящийся за 70 километров от уральской столицы

Фото: кадр из видео

Управление Россельхознадзора по Свердловской области при оперативной поддержке сотрудников регионального УФСБ провело спецоперацию, в результате которой было изъято и уничтожено 77 килограммов яблок, сообщает ZNAK со ссылкой на пресс-службу территориального управления ведомства.

"В ходе мероприятия на одном из складов обнаружена запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию подкарантинная продукция — шесть коробок свежих яблок неустановленного происхождения", — говорится в пресс-релизе.

Коробки с плодами были изъяты на одной из овощебаз Екатеринбурга, какой именно, не уточняется, так как эта информация относится к числу оперативных разработок ФСБ.

Яблоки срочно вывезли за 70 километров от уральской столицы на полигон завода "Интер" в Верх-Нейвинске и там уничтожили.

Сначала яблоки раздавили ковшом фронтального погрузчика, потом переехали колесами и засыпали землей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.09.2018 17:53
- гость -

Всем медали. Начальника управления представить к герою России

0  0
5.09.2018 18:15
- гость -

77 килограмм, вывезли за 70 км. семеро сотрудников ФСБ, которые 7 месяцев разрабатывали данную операцию. И переехать яблоки трактором пришлось тоже 7 раз.

0  0
5.09.2018 18:25
Дима

Детям раздать не вариант?

0  0
5.09.2018 18:26
- гость -

Крупнейшая спецоперация, аж 77 кг...

0  0
5.09.2018 18:45
- гость -

Яблоки давно были в разработке спец. служб, ФСБ провело громадную оперативную работу, в партию яблок неизвестного происхождения внедрили яблоко краснодарского происхождения, и наконец спец наз ФСБ накрыл всё партию.

0  0
5.09.2018 18:52
- гость -

Зря зубоскалите, шаловливые ручонки! И одного яблока хватит, чтобы такую заразу занести. Не хуже "Новичка" будет, иди борщевика

0  0
5.09.2018 18:57
- гость -

С яблоками у ФСБ, как то получше вышло, чем со С крипалями

0  0
5.09.2018 18:58
- гость -

Надо было перед засыпанием землёй хлоркой обильно посыпать.Для надёжности.

0  0
5.09.2018 19:06
гость

Внимание! Яблоки-экстремисты, поймать и обезвредить!

0  0
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