Минфин не планирует вводить минимальную цену на пиво в России

Замминистра финансов Илья Трунин заявил, что Минфин пока не будет выступать с предложением по введению минимальной розничной цены на пиво, но готов обсуждать такую меру с Росалкогольрегулированием, передает ТАСС.

"Минфин пока не будет выступать с предложением вводить такие меры регулирования. Если такие предложения от Росалкогольрегулирования поступят, будем обсуждать их целесообразность", — сказал замминистра.

Трунин добавил, что вопросы маркировки пивоваренной продукции и установления на нее минимальной розничной цены пока еще недостаточно проработаны.

"Мы сомневаемся, что это можно эффективно администрировать", — отметил он.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством. Сейчас в России действует минимальная розничная цена на водку в размере 205 руб. за 0,5 литра, на коньяк — в размере 371 руб. за 0,5 л, на шампанское — в размере 164 руб. за 0,75 л. Кроме того, рассматривается возможность введения минимальной розничной цены на разные категории вин.

Ранее со ссылкой на Росалкогольрегулирование сообщалось, что ведомство рассматривает предложение участников пивоваренной отрасли о введении минимальной розничной цены на пиво.