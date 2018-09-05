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Обязанности главы администрации Майминского района Республики Алтай будет исполнять Роман Птицын, который до последнего времени занимал кресло регионального вице-премьера.

Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, глава региона Александр Бердников 5 сентября на совещании в районной администрации представил Романа Птицына в новом качестве.

Официально Птицын назначен первым заместителем главы администрации района и в соответствии с уставом муниципального образования будет исполнять обязанности руководителя муниципального образования.

"Я благодарен Евгению Алексеевичу Понпе, который возглавлял Майминский район десять лет. Им принято решение освободить эту должность. И для того, чтобы не оставлять район без власти, своевременно подготовить муниципальное образование к зиме, оперативно решать вопросы жизнеобеспечения района, принято решение о назначении Романа Викторовича", — заявил Александр Бердников.

Отметим, что глава района избирается на основе конкурсного отбора специальной комиссией, в которую входят представители правительства региона и местного совета депутатов. Выборы нового созыва райсовета состоятся 9 сентября в Единый день голосования.

Роман Викторович Птицын родился 8 сентября 1975 года в селе Майма. Окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления. С 1996 года по 2013 год работал в структурах Сбербанка на территории региона. В 2013-2016 годах занимал должности заместителя и первого заместителя главы администрации Майминского района. С декабря 2016 года до первой половины марта 2018 года – первый заместитель министра экономического развития и туризма Республики Алтай. В марте 2018 года назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Республики Алтай. 24 мая 2018 года депутаты Государственного Собрания – Эл Курултай РА во время очередной парламентской сессии большинством голосов утвердили кандидатуру Романа Птицына на пост вице-премьера регионального правительства.