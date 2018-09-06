Прямая трансляция с участков и территориальных избирательных комиссий на выборах губернатора Алтайского края 9 сентября будет вестись на портале "Нашвыбор22.ру". Об этом сообщила председатель Избирательной комиссии региона Ирина Акимова.

"Все камеры уже установлены и полностью адаптированы под прямую веб-трансляцию. Сейчас проходит их тестирование", — уточнила глава избиркома.

Трансляция будет вестись на портале "Нашвыбор22.ру". Увидеть участки в реальном времени можно будет с 8 до 20 часов, именно в это время участки будут открыты для избирателей. После 20 часов трансляция будет недоступна. С 22 часов трансляция будет вестись со всех 74 территориальных избирательных комиссий.

В день выборов в Алтайском крае будут работать 1797 избирательных участков, камеры устанавливают на самых крупных участках. Всего будет установлено 1630 камер: по две в каждом ТИКе и по две на 741 участке.