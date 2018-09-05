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Поиски пожилой пары ведут волонтеры в Алтайском крае — местонахождение пенсионеров неизвестно с 8 августа, сообщили в паблике "Лиза Алерт".

В ориентировке отмечается, что 68-летний Геннадий Лазаревич Молодых и 69-летняя Альбина Андреевна Молодых уехали на автомобиле "Жигули" белого цвета из СНТ "Домостроитель" в Первомайском районе.

С тех пор о них ничего не известно.

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза светлые.

Приметы женщины: рост 156 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, стрижка короткая, глаза карие.