Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю
Человеческие костные останки обнаружены в районном центре Волчиха в Алтайском крае — по данному факту проводится доследственная проверка.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, кости были найдены при прокладывании трубопровода по улице Ветеранов на глубине около трех метров.
В СКР предполагают, что место захоронения является достаточно давним. В рамках проверки назначены генетические экспертизы с целью установления давности костных останков, а также медико-криминалистические экспертизы для определения возможных повреждений.
В данный момент устанавливаются обстоятельства образования массового захоронения людей.
Комментарии
Жертвы 30-х поди....
5.09.2018 16:31
Сашка
Почему вдруг так?
А может рука колчаковцев? На Алтае они занимались этим. Как раз примерно в этих краях бои они вели с Мамонтовым.
5.09.2018 16:31
Сашка
Скорее 90-х.
А то, что при прокладке нового трубопровода порвали старый , и село без воды двое суток - это не важная новость? Почему об этом молчите, люди добрые?
Скорее всего 19-го года. Там как раз кровавый палач Колчак уничтожал русских людей направо и налево.