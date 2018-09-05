Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю

Человеческие костные останки обнаружены в районном центре Волчиха в Алтайском крае — по данному факту проводится доследственная проверка.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, кости были найдены при прокладывании трубопровода по улице Ветеранов на глубине около трех метров.

В СКР предполагают, что место захоронения является достаточно давним. В рамках проверки назначены генетические экспертизы с целью установления давности костных останков, а также медико-криминалистические экспертизы для определения возможных повреждений.

В данный момент устанавливаются обстоятельства образования массового захоронения людей.