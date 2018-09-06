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Почти 14 тысяч жителей Алтайского края решили голосовать не по прописке

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Новая выборная возможность называется "Мобильный избиратель"

Почти 14 тысяч жителей Алтайского края написали заявление о голосовании на выборах губернатора 9 сентября не по прописке, а по месту нахождения. Об этом на пресс-конференции во вторник, 4 сентября, сообщила руководитель Избирательной комиссии региона Ирина Акимова.

Так, по состоянию на 5 сентября через территориальные, участковые комиссии, а также через филиалы Многофункциональных центров обратились 11 тысяч 154 жителя региона. Еще около 3 тысяч написали заявление через портал "Госуслуги" (данные на конец прошлой недели). Все они пожелали проголосовать за губернатора не на своем участке (по прописке), а по месту нахождения. Всего в Алтайском крае 1,8 млн избирателей.

Механизм временного открепления от участка называется "Мобильный избиратель".

Впервые он применялся на выборах президента, которые прошли 18 марта 2018 года. Тогда, по данным на день выборов, от участков открепились 78 тысяч человек, но не все из них были жителями региона. Ведь на президентских выборах "избирательная миграция" шла по всей стране, теперь только в пределах региона.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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