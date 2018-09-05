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Новую модульную котельную построили в селе Сростки в Алтайском крае — объект заменит старый источник тепла, выработавший свой ресурс, сообщают региональные власти.

Основным видом топлива котельной является природный газ. Постоянного присутствия обслуживающего персонала данный объект не требует.

"В зависимости от состояния окружающей среды процесс подачи определенной температуры, комфортной для потребителей, будет идти автоматически через теплоноситель. Котельная обеспечит теплом детский сад, школу, здание администрации села, почту, сельский Дом культуры, библиотеку, столовую, гостиницу, четыре многоквартирных и девять частных домов. Ее запустят после завершения строительства 1,6 километра новых теплосетей, к началу отопительного сезона", — добавляют в пресс-службе краевого кабмина.

На данные мероприятия из региональной казны выделили около 37 миллионов рублей.